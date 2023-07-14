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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الناس يقدسون صبيا في الهند .. لهذا السبب؟

صدى البلد

تحول منزل صبي في الهند لمزار من قبل أهل قريته كما يحظى بتقديرهم، وذلك بسبب ذيله الذي يبلغ طوله قدمين في الهند، ويعتبره البعض إله قرد هندوسي.

سوريش البالغ من العمر 14 عامًا ، لديه كتلة غريبة من الشعر الأسود تنمو من أسفل ظهره ، وتمتد إلى الخارج تمامًا مثل ذيل الحصان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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كان لديه شعر هناك منذ أن كان طفلاً على مر السنين ، نمت الكتلة ونمت ، حيث يبلغ طولها الآن 2 قدم بعد أن تم تصفيفها في جديلة.

اقترح بعض الأطباء أن ذيل سوريش ناتج عن حالة وراثية نادرة، على الرغم من أن مدرسة فكرية أخرى هي أنه بسبب نقص العناصر الغذائية أثناء حمل والدته.

وفقًا لأخيه الأكبر ، حاول والدهما قطع الذيل عندما كان سوريش في الخامسة من عمره، أدى ذلك إلى إصابة الشاب الصغير بالمرض.

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وعلى الرغم من أن بعض جيرانه المذهولين يبجلون سوريش كإله، إلا أن آخرين سخروا منه. أصبح المراهق الآن يائسًا للتخلص من ذيله نتيجة لذلك ، على الرغم من أنه للأسف لا يبدو أن الأطباء سيكونون قادرين على مساعدته.

ويقول سوريش إن تكتل الشعر غير الطبيعي يؤثر على حياته أكثر من مجرد السخرية منه. يقول إن ذلك يزعجه ويؤثر على نومه وعلى الملابس التي يرتديها، وإنه مؤلم أيضًا عندما يجلس أو ينهض، ويقول إنه يجد صعوبة في التركيز على دراسته.

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