طالبة بريطانية تحضر حفل تخرجها داخل نعش.. ما قصتها؟|صور

أثارت مراهقة بريطانية حالة من الدهشة بعد وصولها إلى حفل تخرجها في مدرستها محمولة على الأعناق داخل نعش، وكان يحمله كل من شقيقها ووالدها، لتخرج من النعش فور وصولها وتقف على السجادة الحمراء.

تسببت آبي ريكيتس ، البالغة من العمر 16 عامًا ، في إثارة ضجة كبيرة بأكاديمية ترينيتي عندما جضرت في سيارة فولفو XC90 سوداء ، وهي نائمة داخل نعش مرتدية فستانا من الدانتيل الأسود، بحسب ما نشرت “نيويورك بوست” الأمريكية.

بعد أن خرج التابوت من السيارة وضع على حافة السجادة الحمراء ، قامت الأسرة بتشغيل أغنية "عام الصفر" لفرقة الروك السويدية المسماة Ghost ، حينها فتحت ريكيتس عينيها ونهضت من نعشها وسط تصفيق حار من زملائها المذهولين.

قالت ريكيتس :"كان الجميع يهتفون ويصرخون ويصفقون، كانوا مندهشين"، وأوضحت المراهقة السبب وراء حضورها داخل نعش بأنها تريد دائمًا التميز وعدم متابعة الجمهور أبدًا.

أضافت ريكيتس: "قال أساتذتي إنه أمر مذهل ، لم يروا شيئًا مثله من قبل وسيُسجل في التاريخ، لم أرغب أبدًا في التأقلم لطالما أردت أن أكون خارج الصندوق وخارج القاعدة".