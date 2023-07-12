كوكب الأرض يدخل زمنا جديدا بسبب الإنسان.. ما القصة؟

اقترب العلماء من الإعلان رسميًا عن جزء زمني جيولوجي جديد يمثل بداية تأثير البشرية على الأرض، حيث قام فريق دولي من الخبراء بوضع بحيرة كروفورد في أونتاريو على أنها “نقطة الصفر الرسمية” لعصر الأنثروبوسين.

ويصف الأنثروبوسين الوقت في تاريخ الأرض عندما بدأت الأنشطة البشرية في التأثير بشكل كبير على الأنظمة العالمية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال العلماء إن تاريخ البدء الرسمي لهذه الحقبة هو خمسينيات القرن الماضي، حيث يتزامن مع ظهور البلوتونيوم، وهو عنصر مشع من صنع الإنسان يستخدم في الأسلحة النووية، وكذلك بداية التسارع الكبير، الذي يشير إلى الطفرة الهائلة من النشاط البشري عبر الكوكب.

وقال البروفيسور أندرو كوندي، رئيس قسم الكيمياء الإشعاعية البيئية في جامعة ساوثهامبتون: "أعتقد أن الاعتراف بالأنثروبوسين كعصر جيولوجي مهم، لأنه يثبت حقًا للمجتمع الأوسع المدى الحقيقي لتأثيراتنا على الأرض".

كانت بحيرة كروفورد من بين 12 موقعًا آخر: بما في ذلك مستنقع الخث في بولندا؛ صفيحة جليدية في القارة القطبية الجنوبية؛ والشعاب المرجانية في أستراليا؛ التي تم التحقيق فيها من قبل مجموعة عمل الأنثروبوسين (AWG).

وقالت البروفيسور فرانسين مكارثي، عالمة الأحياء الدقيقة في جامعة بروك في كندا وعضو AWG، إنه تم اختيار بحيرة كروفورد لأنها “معزولة تمامًا عن بقية الكوكب باستثناء ما يغوص برفق في القاع ويتراكم على شكل رواسب”.

منذ ألف عام، تمتص هذه البحيرة علامات التغيرات من العالم أعلاه، والتي يتم الحفاظ عليها الآن بشكل دائم في طبقات من الطين، وبالحفر في هذه الطبقات، وجد العلماء علامات على التغيرات العميقة التي تسبب بها البشر في مناخ الكوكب والكيمياء.

وقال الجيولوجيون إن هذه العلامات هي السنبلة الذهبية أو بشكل أكثر رسمية، قسم ونقطة طبقة الحدود العالمية (GSSP) - تبشر ببداية الأنثروبوسين.

قال الدكتور سايمون تورنر، من جامعة كوليدج لندن، وهو أيضًا سكرتير AWG: "توفر الرواسب الموجودة في قاع بحيرة كروفورد سجلاً رائعًا للتغير البيئي الأخير على مدى آلاف السنين الماضية".

وأوضح أن "هذه القدرة على تسجيل هذه المعلومات وتخزينها بدقة كأرشيف جيولوجي يمكن مطابقته مع التغيرات البيئية العالمية التاريخية هي التي تجعل مواقع مثل بحيرة كروفورد مهمة للغاية".