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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفل يشتكي من ألم شديد في عينه.. ويفاجئ بأمر صادم

صدى البلد

ترك صبي يبلغ من العمر 10 أعوام، نُقل إلى المستشفى يشكو من آلام في العين، وقد شعر الأطباء بالرعب بعد أن اكتشفوا نمو اليرقات في وجهه، وعين الطفل.

وكان الطفل التركي، يعاني من عدم الراحة لعدة أيام عندما نقله، والديه إلى عيادة العيون التابعة للمستشفى لإجراء فحص.

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وبفحص عين الطفل عثر المسعفون في البداية على ثماني يرقات ذبابة حية تحت العين اليسرى للصبي تليها ثلاث يرقات أخرى في اليوم التالي، وأزالوا الحشرات على الفور، حسبما ذكرت مجلة نيوزويك.

وقال الدكتور "خليل إبراهيم أتيش أوغلو" أخصائي طب العيون لوسائل إعلام محلية: "في فحصنا ، لاحظنا أن الديدان تتحرك تحت جفن المريض، وقمنا بتنظيفها بالفحص المجهري".

يعتقد موظفو المستشفى أن اليرقات جاءت لتعيش في وجه الطفل بعد أن طارت ذبابة بالغة في عينه قبل يومين، وتم إعطاؤه قطرات من المضادات الحيوية وخرج من المستشفى، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف يرقات ذبابة في عين الشخص.

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في الواقع ، فإن الحالة تحمل اسمًا داء عضال العيون ، الذي وصفته المكتبة الوطنية للطب بأنه مرض يحدث عندما تجد يرقات أنواع مختلفة من الذباب طريقها إلى مقل العيون البشرية أو عليها. 

يحدث هذا بشكل أكثر شيوعًا عندما تطير ذبابة بالغة تحمل يرقات في العين، على الرغم من أن العين يمكن أن تصاب أيضًا من خلال ملامسة الأيدي الملوثة.

المرض الشنيع هو الأكثر شيوعًا لمن يعملون مع حيوانات المزرعة أو يعيشون بالقرب من الأنهار أو المزارع ، أو في المناطق الريفية.

بمجرد دخول اليرقات إلى العين، يمكنها بعد ذلك الإمساك بها باستخدام خطافات مصغرة موجودة على أجسامها.

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