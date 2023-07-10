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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في أي لحظة.. أكبر بركان نشط في العالم على وشك الانفجار

صدى البلد

يعد ماونا لوا أكبر بركان نشط في العالم ، ومن المتوقع أن "يثور مرة أخرى" بعد إطلاق الحمم البركانية والرماد في السماء لمدة 12 يومًا في نوفمبر.

وهي تغطي نصف جزيرة هاواي الكبيرة وتشكل جزءًا من سلسلة من خمسة براكين في الولاية الأمريكية


 

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وكان ثورانه العام الماضي أول مرة يثور منذ 1984، ولكن بدلاً من إرسال البركان إلى الانقراض ، كما حدث بعد انفجار جبل سانت هيلين ،ظلت ماونا لوا نشطة.


 

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) في صفحة الأسئلة المتداولة على موقعها على الإنترنت: "نعم ، ماونا لوا نشطة وستندلعمرة أخرى."


 

ثار البركان أكثر من 34 مرة منذ ثورانه الأول الموثق على فترات تتراوح بين شهور وعقود، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


 

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ثوران البركان الذي يبلغ ارتفاعه 13000 قدم في نوفمبر لم يهدد المجتمعات هذه المرة حيث كان تدفق الحمم البركانية يشير إلى اتجاه آخر.


 

ولكن كانت هناك مخاوف من أن يتسبب ماونا لوا في إطلاق أحد البراكين الأخرى في الجزيرة.


 

فيما تقع البراكين المجاورة لماونا لوا على بعد ما بين 20 و 55 ميلاً من البركان الهائل.

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