سباح يواجه ثاني أكبر سمكة قرش بالعالم بإنجلترا ..وهذا ما حدث له

تنتشر القروش المخيفة بكثرة خلال هذه الفترة على الشواطئ في مختلف بلدان العالم، فقد التقط مقطع فيديو مرعب اللحظة التي التقى فيها سباح بسمكة قرش طولها 20 قدمًا وجهًا لوجه بعد تجاهل تحذيرات المتفرجين مرتين.

كان هناك مجموعة من المصطافين قبالة ساحل جوينيد يسبحون داخل المياه عندما رأى أحدهم شكلاً غامقًا ومهددًا في الماء تحتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

لتبين أن ما ظهر أسفل أرجل المصطفين هو قرش ضخم، فقد كان هذا المخلوق الذي قُدر طوله بـ 20 قدمًا ، يتحرك ببطء عبر الماء ، وفقًا لتقارير نورث ويلز لايف.

فيما بعد واجه أحد الرجال وهو يسبح داخل المياه القرش الضخم، محاولًا الهروب من فكيه المفترسين، بينما كانت المجموعة تتابع ذلك المشهد المخيف وصرخ أحدهم: "انظروا إلى حجم ذلك!".

نجح هروب الرجل من القرش المخيف بأعجوبة ، فقد صنفت سمكة القرش على إنها ثاني أكبر سمكة قرش في العالم.