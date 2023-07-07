طفرة علمية .. دراسة : الأفيال تساهم في علاج السرطان

في دراسة على الأفيال المحتضنة وأعضائها الخاصة، تبين للعلماء أنه تساعد في تكوين علاجات السرطان، فقد تبدأ السرطانات بتلف خلية واحدة ، ومع انتشار السرطان ، يمكن أن تكتسح أنظمة إصلاح الجسم بسرعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

لكن الأفيال ، التي هي أكبر بكثير من البشر وبها خلايا أكثر في أجسامها يمكن أن تسوء ، نادرًا ما تعاني من السرطان، والسبب في ذلك ، كما يعتقد العلماء الآن ، يرجع إلى الكرات الساخنة الكبيرة للفيلة.

وتميل الخصيتان إلى العمل بشكل أفضل في درجات الحرارة المنخفضة، لذلك في المخلوقات ذوات الدم الحار مثل البشر ، توجد بشكل عام خارج الجسم، غالبًا في وعاء يمكن أن يتوسع ويتقلص اعتمادًا على درجة الحرارة الخارجية.

ولكن بسبب تطور غريب ، تقع خصيتا الفيل داخل جسمه، بالنسبة للوحش الكبير ذو اللون الرمادي الداكن الذي يميل إلى العيش في بلدان دافئة جدًا يمكن أن يمثل مشكلة.

ونتيجة لذلك ، فإن أنظمة تصحيح الخطأ داخل خلايا الأفيال أكثر كفاءة بعدة مرات من تلك الموجودة في أبناء عمومتها من البشر المعرضين للسرطان.

ويعود ذلك إلى بروتين معروف للعلماء باسم p53. اكتشف علماء الأحياء مؤخرًا أن الأفيال لديها 20 نسخة من الجين الذي يشفر البروتين p53، على النقيض من ذلك فالإنسان لديه واحدة فقط.

قال فريتز فولراث ، عالم الأحياء التطورية بجامعة أكسفورد ، إن هذا يمكن أن يساعد في حماية الحيوانات المنوية من درجات الحرارة المرتفعة.