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منوعات

بأساليب المكر.. صاحب غواصة تيتان يقنع الملياردير وابنه بالسفر معه رغم قلقهما

صدى البلد

من أجل إقناع ملياردير للانضمام إلى غواصة تيتان لرؤية حطام سفينة تيتانيك قام الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت" بالسفر إلى لندن لطمأنة ملياردير بريطاني بأن الغواصة آمنة للاستخدام
سافر الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate الذي يدعى "راش"  وزوجته إلى لندن والتقى بشاهزادا وكريستينا داود وابنهما سليمان في فبراير ، قبل أربعة أشهر من وفاة الأب والابن على بعد آلاف الأقدام تحت سطح البحر.

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كان راش واحدًا من خمسة رجال ماتوا في الغواصة ، إلى جانب رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ وشاهزادا داود وابنه سليمان داود ، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه.

التقت العائلة بالزوجين في مقهى بالقرب من محطة واترلو ، في قلب لندن ، حيث تحدثوا عن سلامة السفينة التجريبية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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قالت كريستينا ، التي نجت من مصير زوجها وابنها ، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "هذا الجانب الهندسي ، لم يكن لدينا أي فكرة عنه، أعني  على سبيل المثال عندما تجلس في طائرة دون أن تعرف كيف يعمل المحرك".

لقد كشفت في وقت سابق أنه كان من المفترض أن تحل محل ابنها في الغواصة المنكوبة.

في الأسابيع التي أعقبت الانفجار الداخلي المأساوي ، الذي أودى بحياة جميع الركاب الخمسة الذين كانوا على متنها ، خضعت شركة OceanGate لتدقيق شديد بسبب معايير السلامة المتراخية.


كان العملاء الذين دفعوا مبلغ 250 ألف دولار مقابل تذكرة على متن السفينة الضيقة أجبروا على التوقيع على تنازل مثير للأعصاب قبل ركوبهم.

وقال ديفيد بوج ، مراسل شبكة سي بي إس صنداي مورنينج، الذي ذهب في الرحلة قبل بضع سنوات: "لم تتم الموافقة على هذه السفينة التجريبية أو اعتمادها من قبل أي هيئة تنظيمية ، ويمكن أن تؤدي إلى إصابة جسدية أو صدمة نفسية أو وفاة".

وأضاف أنه كانت هناك ثلاث إشارات "للموت" في الصفحة الأولى من التنازل وحده، علاوة على ذلك ، كشف خبير البحث والإنقاذ ديفيد ميرنز عن حظر استخدام السفينة في المياه الأمريكية والكندية لأنه لم تتم الموافقة عليها من قبل المنظمين.

حذر العشرات من خبراء الغواصات شركة OceanGate لسنوات من أن موقف راش المتهور تجاه السلامة سيكلف الأرواح في عام 2018.
 

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