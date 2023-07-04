إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

عاش ركاب طائرة رايان إير، المتجهة من كرواتيا إلى لندن، لحظات من الرعب؛ بسبب سائح بريطاني حاول فتح بابها في أثناء الرحلة، ولكن تم إيقافه في الوقت المناسب من قبل أحد الركاب.

وشوهد رجلان يتصارعان مع الراكب، كما كشفت لقطات صورها ركاب آخرون في أثناء الرحلة من زادار إلى لندن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقفز السائح البالغ من العمر 27 عامًا - والذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد- ويُقال إنه ملاكم محترف، من مقعده، قبل لحظات من إقلاع الطائرة، في 30 يونيو، وفقًا لتقارير BNN.

وبعيون منتفخة، ورد أنه بدأ يصرخ بعنف، وألقى نظارته الشمسية، وقد أظهره الفيديو وهو يقفز في الممر، قبل أن يمر من أمام مضيفة طيران ويحاول شق طريقه عبر الطائرة وهو يصرخ: "افتح الباب، افتح الباب".

وفي تلك اللحظة، يمكن سماع أحد الركاب يقول: 'أخرجوه!"، في غضون ذلك، يمكن سماع الشخص الذي يصور، وهو يسأل: "ماذا يحدث الآن؟".

وأظهر مقطع فيديو آخر، الرجل، وهو يجره رجال شرطة كرواتيون، إلى المطار، بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع.