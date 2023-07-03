أسلحة نووية وحروب على سطح القمر.. ماذا يحدث؟

يُخشى أن تتآمر الصين وروسيا لبناء أسلحة نووية "كونية" باستخدام المعادن الحيوية المستخرجة من القمر.

حذر رئيس القيادة الفضائية البريطانية نائب المارشال بول جودفري القادة الروس والصينيين من ضخ "المليارات" بهدوء في استكشافالفضاء وتطوير ترسانات قاتلة تم تطويرها من الحفر في الفضاء.





وأضاف: "التنقيب عن الكويكبات سيكون شيئًا في حياتنا"، كما حذر نائب المارشال جودفري من أن بكين كانت تبحث في نهب المعادنللقمر بعد أن اكتشفت مهمة اختبارية في عام 2020 معدنًا جديدًا للفوسفات يسمى Changesite- (Y) يمكن استخدامه كوقود للاندماجالنووي.

وقال إن روسيا كانت بارعة في التشويش على الأقمار الصناعية، وهو شكل من أشكال الهجوم يمكن إنكاره ويمكن أن يعزل المملكة المتحدةعن العالم الخارجي ويحدث فوضى في الأسواق المالية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وأصدر التحذيرات الأمنية في مقابلة مشتركة مع رئيس قيادة الفضاء الأمريكية، فيما أصر الجنرال جيمس ديكنسون على أن البنتاجون ظلواثقًا من قدراته وسط مخاوف من تأخر الولايات المتحدة عن الصين في سباق الفضاء.

لكنه اعترف بأن موسكو لديها صواريخ مضادة للأقمار الصناعية قادرة على ضرب أهداف تدور بسرعة 17500 ميل في الساعة ، في حينأن بكين لديها تكنولوجيا يمكنها "انتزاع" وتحريك الأقمار الصناعية.

في عام 2021 ، اختبرت بكين صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت طار حول العالم عبر فضاء منخفض المدار قبل أن يخطئ هدفه بمقدار24 ميلاً.

يخشى خبراء الدفاع أن الصاروخ ذو القدرة النووية قد يكون قادرًا على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.

قال الجنرال ديكنسون: "لدينا تقنيات رائعة في الولايات المتحدة. بالطبع رأينا استعراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت من قبل دولأخرى ، ولا سيما الصين وروسيا.





وأضاف:"هذا مجال نواصل النظر فيه فيما يتعلق بكيفية التخفيف من هذا النوع من التهديد."





تفاخرت روسيا بقدراتها التسلسلية المخيفة في عام 2021 عندما استخدمت نظامًا صاروخيًا مضادًا للصواريخ الباليستية مصممًا لحمايةموسكو من هجوم نووي لتدمير القمر الصناعي السوفيتي البائد المعروف باسم كوزموس 1408.



