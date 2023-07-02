فيلم من إنتاج نتفلكس تنبأ بـ أحداث فرنسا.. ما القصة؟

قبل عام تقريبًا كانت الاحداث التي تجرى اليوم على أرض فرنسا مشاهد ولقطات من فيلم أنتجته "نتفلكس" وهو فيلم أثينا، مشاهد الفيلم هي طبق الأصل لما يجرى الآن في فرنسا من احتجاجات وحرائق ونهب.

كانت البداية رصاصات أطلقتها الشرطة الفرنسية على المراهق الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا والذي يدعى "نائل" فقتلته ، في محطة مرورية ، ليثير ذلك غضبًا في جميع أنحاء البلاد وسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه النقطة مألوفة بشكل مخيف.



فيلم أثينا وأحداث فرنسا

أثينا هو فيلم درامي ملحمي فرنسي لعام 2022 من إخراج رومان جافراس، الفيلم من بطولة دالي بن صلاح وسامي سليمان وأنتوني باجون وواسيني مبارك وأليكسيس مانينتي.



تدور الأحداث حول "عبدل" وهو جندي جزائري فرنسي ، يعقد مؤتمرا صحفيا خارج مركز للشرطة بعد وفاة شقيقه إيدير البالغ من العمر 13 عاما في المستشفى ، نتيجة ضرب ثلاثة من رجال الشرطة على ما يبدو وتركوه ميتا.

ويدعو إلى الهدوء ، لكن مجموعة من الشباب ، بقيادة شقيق عبد الكريم ، عرقلوا المؤتمر الصحفي بإلقاء زجاجة حارقة ومداهمة مركز الشرطة، وبعد سرقة خزانة أسلحة وسيارة شرطة ، عاد الشاب إلى منطقتهم ، أثينا ، حيث نشأ عبد أيضًا، بدأوا في حصن أنفسهم وسكان أثينا داخل المجمع السكني.

سرعان ما انتشرت الفوضى في فرنسا مع نشر شرطة مكافحة الشغب التابعة لخدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) وكل ذلك في دوامة انحدار من هناك.

في المشهد الأخير من الفيلم ، ظهر رجل في شاحنة يسجل ضرب إيدير ، الذي نُشر لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي. تم الكشف عن أن 'رجال الشرطة' هم محرضون يمينيون متطرفون متخفون. دخلوا الشاحنة ، ودخلوا الغابة ، وأحرقوا الزي الرسمي الذي كانوا يرتدونه ، وكشفوا أن الضرب كان محاولة متعمدة للتحريض على الاضطرابات العرقية.