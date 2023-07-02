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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قفزة نوعية.. الذكاء الاصطناعي يتحكم في مباريات كرة القدم ومصير اللاعبين.. تفاصيل

صدى البلد

 قريبًا سيكون الـ AI  على وشك التحكم في مباريات كرة القدم ومصير اللاعبين على أرض الملعب، فقد سيعمل على إخبار مديري كرة القدم بمن يجب عليهم الاستغناء عنه وإيقافه  كل ذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي.

تم تعيين التقنية الجديدة لتحل محل خبراء تحليل الفيديو الذين يتتبعون الألعاب ويقدمون المشورة للمديرين، وسيتمكن الذكاء الاصطناعي من القيام بالمهمة نفسها في ثوانٍ، مما يسمح بتمرير التفاصيل في منتصف اللعبة.

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استخدمت دراسة في مدرسة علم النفس بجامعة كوينز بلفاست جهاز محاكاة لتحدي فكرة أن حراس المرمى يحتاجون إلى جدران للدفاع ضد الركلات الحرة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

قال "جي ليندروس" من شركة SciSports للتحليل، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالفعل إلقاء نظرة على آلاف التمريرات، عبر عدة سنوات ، ومئات الدوريات ، ويخبرك بنوع التمرير الذي تريده، لا يمكنك القيام بذلك شخصيًا.

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في العقد الماضي ، شهدت كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ثورة تكنولوجية واسعة النطاق من خلال إدخال تقنية خط المرمى و VAR، لكن التقدم الجديد للذكاء الاصطناعي سيكون أول من يستفيد بشكل مباشر من أمثال بيب جوارديولا ويورجن كلوب.


على الرغم من كونه مقدمة جديدة نسبيًا لعالم كرة القدم ، فقد استخدم عشاق كرة القدم بالفعل الذكاء الاصطناعي لتوليد الدفعة التالية من الأناشيد الجذابة.

وبفضل الذكاء السريع للذكاء الاصطناعي ، ابتكر مشجعو ليفربول أغنية جديدة لألكسيس ماكاليستر في دقيقتين فقط ، قام الكمبيوتر على الفور بإنتاج كلمات مستوحاة من ميرسيسايد إلى موسيقى الرقص الكلاسيكية "إكوادور" لعام 1997 لساش!

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