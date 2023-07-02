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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أرعبت من حولها.. تايلاندية تعود من الموت إلى الحياة داخل النعش

صدى البلد

مرت لحظة صادمة على أقارب سيدة متوفية افقدتهم القدرة على الفهم أو الاستيعاب، فقد استيقظت السيدة المتوفية وهي في طريقها إلى جنازتها في تايلاند.

توفيت "شاتابورن سريفونلا" البالغة من العمر 49 عامًا، على ما يبدو أثناء نقلها من مستشفى إلى منزلها في مقاطعة أودون ثاني في 29 يونيو.

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فبينما كان المسعفون في طريقهم إلى منطقة بان دونج داخل شاحنة، اعتقدوا أن شاتابورن توقفت عن التنفس وبدا وكأنها توفيت، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد إعلان وفاتها اتصلت والدتها بأقاربها لإبلاغهم بوفاتها ، الأمر الذي علقوه على أقاربهم في معركتهم مع سرطان الكبد.

اتبعت الأسرة المكلومة التقاليد البوذية لحرق جثث الموتى بسرعة واستعدت على الفور لجنازتها ، وشراء تابوت والتنسيق مع موظفي المعبد للاحتفالات.

تم توجيه السيارة التي كانت تقل جثة تشاتابورن من منزلها إلى معبد وات سري فادونج باتانا ، حيث كان من المقرر تخزين الجثة طوال الليل.


استيقظت شاتابورن فجأة من وفاتها وفتحت عينيها، وعلى الرغم من حيرة الأم من عودة ابنتها إلى الحياة بمعجزة، اتصلت مالي بالعائلة مرة أخرى، هذه المرة بسعادة غامرة وهي تشارك الأخبار السارة.

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وتم نقل تشاتابورن إلى مستشفى بان دونج ولي العهد ، حيث تخضع حاليًا للإشراف الطبي ، برفقة ابنتها.

قالت مالي: 'كانت ابنتي تعالج من السرطان في المستشفى ، لكن الأطباء أخبرونا أن فرصة النجاة ضئيلة للغاية.

أردتها أن تقضي آخر لحظاتها مع العائلة ، لذلك رتبت إعادتها إلى منزلنا، "شعرنا بالحزن عندما وجدنا أنها ماتت في طريقها إلى المنزل".

قال أقاربهم إنهم مرتبكون بالحادث، لكنهم يعتقدون أن شاتابورن صمدت لأنها أرادت رؤية أطفالها قبل وفاتها.

 

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