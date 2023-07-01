لا داعي للذعر.. خبراء: المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تسبب السرطان

في ظل التحذير من شرب المشروبات الغازية الخالية من السكر من قبل منظمة الصحة العالمية، لإحتوائه على مادة الأسبارتام التي تسبب الإصابة بـ السرطان، ولكن الخبراء والأطباء في بريطانيا كان لهم رآي آخر.

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذير لـ مادة الأسبارتام ، وهو بديل للسكر يستخدم في مشروبات الحمية والعصائر والإصدارات الأخف من العلكة واللبن، على أنه مادة مسرطنة للإنسان.

دفعت الأخبار بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحلف على عدم لمس المشروبات الغازة الخالية من السكر أو أي منتجات أخرى تحتوي على الأسبارتام مرة أخرى.

لكن الخبراء أخبروا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تسريب منظمة الصحة العالمية يسبب ذعرًا لا داعي له وحثوا الناس على عدم المبالغة في رد الفعل.

وتظهر النصائح الغذائية الرسمية أن المواطن البالغ العادي سيحتاج إلى شرب 15 عبوة ضخمة من المشروبات الغازية الدايت في اليوم لخرق كمية الأسبارتام الموصى بها.

أصبح الأسبارتام الدعامة الأساسية في الأنظمة الغذائية لكثير من الناس ، حيث أدى الضغط الهائل على السكر على مدى العقود القليلة الماضية إلى الاستخدام الجماعي للبدائل الاصطناعية.

تعرض الحكم المسرب من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية لانتقادات شديدة من قبل بعض الخبراء أمس ، حتى أن البعض ذهب إلى حد وصفه بأنه غبي.

واليوم ، انتقد البروفيسور غونتر كونلي ، خبير التغذية وعلوم الغذاء في جامعة ريدينغ ، تسريب منظمة الصحة العالمية باعتباره سببًا للذعر غير الضروري.

وأوضح:"في رأيي ، من المقلق نشر الادعاءات بدون بيانات داعمة ، لأن هذا يجعل من المستحيل تقييمها وتفسيرها بشكل صحيح".