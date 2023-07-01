عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا داعي للذعر.. خبراء: المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تسبب السرطان

صدى البلد

في ظل التحذير من شرب المشروبات الغازية الخالية  من السكر من قبل منظمة الصحة العالمية، لإحتوائه على مادة الأسبارتام التي تسبب الإصابة بـ السرطان، ولكن الخبراء والأطباء في بريطانيا كان لهم رآي آخر.

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذير لـ مادة الأسبارتام ، وهو بديل للسكر يستخدم في مشروبات الحمية والعصائر والإصدارات الأخف من العلكة واللبن، على أنه  مادة مسرطنة للإنسان.

txt

النحافة تحمي العقل من مرض خطير.. تفاصيل

txt

حادثة مؤسفة بـ أمريكا.. محرك طائرة ينهي حياة شاب

دفعت الأخبار بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحلف على عدم لمس المشروبات الغازة الخالية من السكر أو أي منتجات أخرى تحتوي على الأسبارتام مرة أخرى.

لكن الخبراء أخبروا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تسريب منظمة الصحة العالمية يسبب ذعرًا لا داعي له وحثوا الناس على عدم المبالغة في رد الفعل.

وتظهر النصائح الغذائية الرسمية أن المواطن البالغ العادي سيحتاج إلى شرب 15 عبوة ضخمة من المشروبات الغازية الدايت في اليوم لخرق كمية الأسبارتام الموصى بها.

txt

عواقبه كارثية.. بركان هائل في طريقه للانفجار يهدد إيطاليا

txt

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مركبا كربونيا جديدا في الفضاء

أصبح الأسبارتام الدعامة الأساسية في الأنظمة الغذائية لكثير من الناس ، حيث أدى الضغط الهائل على السكر على مدى العقود القليلة الماضية إلى الاستخدام الجماعي للبدائل الاصطناعية.

تعرض الحكم المسرب من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية لانتقادات شديدة من قبل بعض الخبراء أمس ، حتى أن البعض ذهب إلى حد وصفه بأنه غبي.

واليوم ، انتقد البروفيسور غونتر كونلي ، خبير التغذية وعلوم الغذاء في جامعة ريدينغ ، تسريب منظمة الصحة العالمية باعتباره سببًا للذعر غير الضروري.

وأوضح:"في رأيي ، من المقلق نشر الادعاءات بدون بيانات داعمة ، لأن هذا يجعل من المستحيل تقييمها وتفسيرها بشكل صحيح".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

موضوعات متعلقة

النحافة تحمي العقل من مرض خطير.. تفاصيل

حادثة مؤسفة بـ أمريكا.. محرك طائرة ينهي حياة شاب

تسلية الصغار لا تقتصر على الإنسان فقط.. اكتشاف جديد عن حديث الدلافين

عواقبه كارثية.. بركان هائل في طريقه للانفجار يهدد إيطاليا

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مركبا كربونيا جديدا في الفضاء

كويكب عملاق يتجه إلى الأرض في أول أيام العيد.. تفاصيل

زوجة شاهزادا توضح سبب التحاق زوجها وابنها بالغواصة تيتان

قبل انطلاقها.. أغنى يوتيوبر في العالم يرفض دعوة للانضمام إلى غواصة تيتان

ترشيحاتنا

رسالة غامضة من كهربا تثير التكهنات

لن يسلم أحد من "فاجنر".. هل بإمكان زعيم الجماعة المسلحة الاستيلاء على موسكو؟

إسرائيل تكشف حقيقة مهاجمة مواقع نووية إيرانية

هالة صدقي : أنا كبرت ومش هنقدر نخدع الجمهور

مراكز شباب الإسكندرية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وتشغيل الأغاني الوطنية

5 موارد لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

فيديو

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ