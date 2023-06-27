عواقبه كارثية.. بركان هائل في طريقه للانفجار يهدد إيطاليا

يقترب ثوران بركان هائل لم يشتعل منذ عام 1538 في إيطاليا، مما يثير مخاوف شديدة حول الشتاء القادم، ويقول العلماء إن بركان "كامبي فليجري" على وشك انفجار ضخم.

ورفع السكان المحليون بالقرب من نابولي حالة التأهب حيث أدى الارتفاع الأخير في عدد الزلازل في المنطقة إلى قلق الخبراء بشدة.

تعتبر كوكبة الفوهات القديمة في جنوب إيطاليا أكثر نشاطًا من جبل فيزوف ، الذي أدى ثورانه في عام 79 بعد الميلاد إلى القضاء على مدينتي بومبي وهيركولانيوم الرومانيتين، ويعد كامبي فليجري (أو Burning Fields في اليونانية) من بين أخطر البراكين في أوروبا وغالبًا ما يشار إليه باسم "البركان الهائل" الذي يمكن أن ينتج ثورانات تصل إلى caegory 8، وهو أعلى مستوى في مؤشر انفجار البركان.

ومع ذلك ، صُنف أكبر ثوران بركاني في الفئة 7، والتي لا تزال كارثية، إذا اندلعت بطريقة مماثلة لتلك المناسبة في القرن السادس عشر ، فإن الصخور المنصهرة والغازات البركانية ستنطلق عالياً في الستراتوسفير وتؤدي إلى تسونامي بارتفاع 100 قدم ، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

كما أنه سيؤدي إلى انتشار الكبريت والرماد السام ، مما قد يؤدي إلى إغراق الكوكب في شتاء عالمي طويل ، مما يؤدي إلى قتل الحياة البرية والمحاصيل في أعقابه.