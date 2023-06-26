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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل تم العثور على احد من ضحايا غواصة تيتان؟

صدى البلد

لا تزال جهود البحث عن  ضحايا غواصة تيتان، فقد قال الكابتن جيسون نيوباور من خفر السواحل الأمريكي إن المحققين الذين يبحثون في الانفجار الداخلي للغواصة تيتان "يتخذون جميع الاحتياطات" في حالة العثور على جثث في قاع البحر.


 

يأتي التحديث على الرغم من قول المسؤولين الأمريكيين سابقًا إنهم "غير متأكدين" مما إذا كانوا سيستعيدون جثث الخمسة الذين لقواحتفهم في أعماق المحيط الأطلسي ، بسبب الظروف القاسية على هذا العمق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


 

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تم التعرف على أولئك الذين كانوا على متن الطائرة على أنهم هاميش هاردينج ، والأب والابن شاهزادا ، وسليمان داود ، وبول هنرينارجوليت ، والرئيس التنفيذي لشركة OceanGate راش.


 

وقال الكابتن جيسون نيوباور ، كبير المحققين في خفر السواحل الأمريكي ، الذي يرأس التحقيق ، في مؤتمر صحفي : "أنا لا أخوض فيتفاصيل عمليات الاسترداد ولكننا نتخذ جميع الاحتياطات في الموقع إذا أردنا أن نواجه أي بقايا بشرية ".


 

"في هذا الوقت ، تتمثل أولوية التحقيق في استعادة العناصر من قاع البحر"، وأضاف الكابتن نيوباور: "لقد رسمنا بالفعل خريطة موقعالحادث في الميدان ، لذا فإن العوامل الأخرى ستكون جزءًا من التحقيق".


 

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كما كشف أن فرع التحقيق في الحوادث البحرية في المملكة المتحدة يعمل "بتنسيق وثيق" مع خفر السواحل الأمريكي لتحديد ما حدث.


 

أكد الأدميرال جون موغر ، من منطقة خفر السواحل الأولى ، أن خفر السواحل قد أطلق مجلس تحقيق بحري (MBI) في "فقدان الغواصةوالأشخاص الخمسة الموجودين على متنها".

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