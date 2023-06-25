أم أمريكية بلا رحمة تترك رضيعتها وحدها 10 أيام وتسببت في وفاتها

امرأة من ولاية أوهايو متهمة بقتل ابنتها البالغة من العمر 16 شهرًا بعد أن تركت طفلتها الصغيرة في المنزل لمدة 10 أيام للذهاب في إجازة ووجدت أن الطفلة قد ماتت عند عودتها.

اعتقلت كريستل كانديلاريو ، 31 عامًا ، واتُهمت بوفاة ابنتها الرضيعة، جيلين في 18 يونيو، بينما قيل إنها سافرت إلى ديترويت وبورتوريكو، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.

عندما عادت كريستل إلى منزلها في كليفلاند الواقع في West 97th Street في 16 يونيو ، رأت أن ابنتها لم تستجب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في حديثها من خلال مترجم، اعترفت كانديلاريو للمحققين بأنها تركت طفلها في المنزل، بمفردها ودون رعاية، ووجدت أن ابنتها كانت تعاني من الجفاف الشديد.

زعمت السلطات أن روضة أطفال ابنتها كانت مليئة 'بالبطانيات المتسخة والبطانة السفلية المشبعة بالبول والبراز' ، وفقًا لشهادة خطية.

عندما وصل أفراد الطوارئ إلى مكان الحادث، أعلنوا وفاة الطفلة، من غير الواضح لماذا لم تطلب كانديلاريو من أي شخص مساعدتها في رعاية طفلتها أثناء سفرها.

قال مسؤولون إن كانديلاريو لم تتخذ أي ترتيبات بشأن ابنتها الرضيعة قبل أن تغادر، وقال مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة كوياهوغا إنه لم تكن هناك علامات صدمة لكنه كشف أن الطفلة قد تُركت بمفردها لمدة 10 أيام تقريبًا وتوفيت بعد ذلك، وفقًا لبيان للشرطة.