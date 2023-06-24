الأمير هاري يخطط لـ لقاء ترامب وبوتين.. لهذا السبب

أراد الأمير هاري إجراء مقابلة مع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين خلال إنتاج بودكاست "سبوتيفي"، كما خطط دوق ساسكس لمساءلة مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج حول تربيته وحتى البابا فرانسيس حول الدين.

يأتي ذلك بعد أن هاري، الذي لم ينتهِ في نهاية المطاف بإنتاج أي بودكاست منفرد على الإطلاق، وألغيت صفقة سبوتيفاي البالغة قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني زوجته ميجان ماركل.

أصدر موفر البث الضخم وشركة إنتاج تدعى Archewell Audio بيانًا مشتركًا الأسبوع الماضي ، أعلنا أنهما "اتفقا بشكل متبادل على طرق الفصل وفخوران بالسلسلة التي صنعناها معًا".



يُزعم الآن أن هاري قد ناقش أفكاره للعروض المحتملة مع العديد من شركات الإنتاج ، وأخبرهم كيف أراد التحدث إلى شخصيات مثيرة للجدل حول طفولتهم وكيف أصبحوا الرجال الذين هم اليوم.

ذكرت بلومبرج أن محاولته للتحقيق مع البابا تركت بعض المنتجين والمديرين التنفيذيين في حيرة.

فيما يأتي ذلك بعد أسبوع من القذائف ، حيث اتهمت الممثلة السابقة بتزوير المقابلات، وانهارت صفقتهم التي امتدت لثلاث سنوات مع Spotify - بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) دون أن ترى إحدى أفكار هاري النور.