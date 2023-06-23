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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من الصين .. اكتشاف فيروسات جديدة تنذر بجائحة

صدى البلد

عادت مخاوف الوباء إلى الظهور بعد أن اكتشف فريق من العلماء نوعين من الفيروسات التاجية الجديدة التي يمكن أن تنقلها الخفافيش.

لا يزال العالم يترنح من جائحة كوفيد -19 ، الذي بدأ بمهاجمة رئتي الكوكب في ووهان ، الصين ، بعد بيع حيوان يُعتقد أنه خفاش ، يحمل المرض في سوق أغذية خاضعة للتنظيم الخفيف.

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بشكل مقلق ، اكتشف العلماء في الصين الآن فيروسين جديدين من نفس العائلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم اكتشاف CD35 و CD36 في عينات مأخوذة من 112 خفاشًا مستديرًا كبيرًا تم التقاطها في كهوف عبر جنوب الصين بين مارسوأبريل 2021. 

كانت سبعة من الخفافيش التي تم أخذ عينات منها تحمل فيروسي كورونا المكتشفين حديثًا ، وكلاهما لهما نفس الطفرة التي جعلتCovid-19 معديًا للغاية.

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من المهم أن نلاحظ أنه لا CD53 ولا CD54 متطابقان تمامًا مع Covid-19 ، ولهما نسبة 54٪ فقط من الفيروس الذي انتشر في جميعأنحاء العالم كالنار في الهشيم.


لم يثبت حتى الآن قدرته على إصابة البشر، تم اكتشاف Covid-19 لأول مرة في نوفمبر 2019 ، وسلسلة من الحوادث أدت إلى انتشارالمرض بسرعة.

بعد تحديد المرض ، كانت الحركة الجماعية داخل الصين نتيجة للاحتفالات الوطنية بالعام الصيني الجديد تعني أن الفيروس لديه فرصةمثالية للانتشار في جميع أنحاء البلاد.

أدى ذلك إلى انتشار المرض بسرعة في جميع أنحاء العالم ، حيث تم اكتشافه لأول مرة في إيطاليا قبل أن ينتقل إلى أبعد من ذلك.

حتى الآن ، أفادت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 7 ملايين شخص قد لقوا حتفهم بسبب المرض ، مع تسجيل ما يقرب من 800 مليون حالة في المجموع.

حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن الوباء العالمي القادم قد يقتل أشخاصًا أكثر مما فعل Covid-19.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “إن خطر ظهور مُمْرِض آخر مع إمكانية أكثر فتكًا لا يزال قائمًا. عندما يطرق الوباء القادم،وسيحدث يجب أن نكون مستعدين للرد بشكل حاسم وجماعي ومنصف”.

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