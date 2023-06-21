خلال التصوير.. طاقم مسلسل شهير على نتفليكس يتعرض لهجوم قروش ضخمة

كشف مدير سلسلة نيتفليكس الوثائقية أن تصوير سلسلة أفلام السير ديفيد أتينبورو الأخيرة، اتخذ منعطفاً مرعباً عندما تعرض الطاقم لهجوم من أسماك القرش في لقاءات متتالية مرعبة.

في هجوم وصف بالمروع، غرس اثنان من أسماك القرش الضخمة أسنانهما في قوارب الطاقم المطاطية أثناء تصويرهما في منطقة نائية من جزر شمال غرب هاواي.

لقد نجا الطاقم بإعجوبة بالهرب بعد أن أجبروا على الهبوط اضطراريا على الرمال عندما فجرت الوحوش القارب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقع الحادث المروع خلال تصوير الحلقة الأولى من المسلسل المكون من أربعة أجزاء، والذي تم عرضه على منصة البث في 14 يونيو.

قضى الطاقم المتمرس ستة أيام في الإبحار لأكثر من 600 ميل للوصول إلى جزيرة ليسان ، حيث يزعمون أنه لم يقم أحد بالتصوير من قبل.

وذهبوا لالتقاط لقطات من الرحلات الأولى لبطرس ليسان ، وهو طائر بحري موطنه شمال المحيط الهادئ.

لكن الكارثة حدثت عندما توجه الفريق إلى المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش في محاولة لالتقاط صور للحيوانات المفترسة التي تفترس الطيور الصغيرة.

بدلاً من ذلك ، أصبحوا فريسة ، حيث هاجمت أسماك القرش النمرية التي يبلغ ارتفاعها 15 قدمًا على قارب الطاقم، مستذكراً المحنة المروعة ، قال المنتج والمخرج توبي نولان لراديو تايمز: "هذا الماء جاء متدفقًا نحونا وقفز قرش النمر هذا في القارب وحدث ثقوبًا ضخمة فيه. وانفجر القارب بأكمله".

وأضاف:"كنا نحاول التخلص منها ولم يكن لديها أي منها. كان الأمر مروعًا، كان هذا هو ثاني سمكة قرش تهاجمنا في ذلك اليوم".

لحسن الحظ ، كان الفريق على بعد حوالي 100 متر فقط من الأرض وكان القارب به تضخم كافٍ لإعادتهم إلى بر الأمان.