اختفاء غواصة في رحلة استكشافية لـ حطام تيتانيك.. ماذا حدث؟

في سباق مع الزمن لإنقاذ ما يصل إلى 5 أشخاص داخل غواصة استكشافية لـ حطام تيتانيك، بمن فيهم المستكشف الملياردير البريطاني "هاميش هاردينج"، المحاصرين بأعماق المحيط الأطلسي في غواصة تقوم بجولاتحول تيتانيك.

يبحث خفر السواحل الأمريكي والكندي بشكل يائس عن غواصة مفقودة، تدعى تيتان، كانت تنقل السائحين لمشاهدة الحطام وتم الإبلاغ عن فقدها لأول مرة مساء الأحد.

ويعتقد أن السفينة بها أكسجين طارئ يكفي لتستمر 96 ساعة مما يعني أن الهواء قد ينفد بحلول يوم الخميس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وفُقد الاتصال بالغواصة بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من غوصها الذي استمر 8 ساعات حول حطام السفينة، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.

وفي مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية، قالت الوكالة إن الغواصة كانت تسير من 70 إلى 96 ساعة كاملة.

وأكدت شركة OceanGate Expeditions أن فرعها في مركز مهمة الإنقاذ، خاصة مع وجود عدد من أفراد الطاقم على متنها، يمكن أن تصل الغواصة التي يبلغ وزنها 10432 كجم (23000 رطل) إلى أعماق تصل إلى 4000 متر.

ويقع حطام أشهر حطام سفينة في العالم على بعد 370 ميلاً من نيوفاوندلاند ، كندا ، في مياه القطب الشمالي الباردة، وتقع السفينة نفسها على عمق 12500 قدم (2.5 ميل)، أسفل قاع المحيط. يمكن أن تكلف الرحلات إلى السفينة التاريخية ما يصل إلى 195000 جنيه إسترليني.