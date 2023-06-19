العثور على لوح حجري بالكتابة المسماري عمره 2800 عام

عُرض لوح حجري عمره 2800 عام في العراق بعد أن أعادته إيطاليا بعد قرابة أربعة عقود، تلك القطعة الأثرية منقوشة بنص مسماري كامل، وهو نظام للكتابة على الصلصال بأبجدية بابلية قديمة.





وسلمتها السلطات الإيطالية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في مدينة بولونيا الأسبوع الماضي، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.





ليس من الواضح كيف تم العثور على الحجر اللوحي، أو كيف شق طريقه إلى إيطاليا حيث استولت عليه الشرطة في الثمانينيات.





قال وزير الثقافة العراقي أحمد البدراني ، إنه ربما تم العثور عليها خلال الحفريات الأثرية في سد الموصل ، الذي تم بناؤه في ذلك الوقت.





في أواخر القرن الثامن ، كان بيت الحكمة في البلاد موطنًا لأكبر مكتبة للكتب في العلوم والفنون والرياضيات والطب والفلسفة.





وأشاد الرئيس العراقي بالتعاون الذي أبدته إيطاليا وقال إنه سيعمل على استعادة جميع القطع الأثرية من التاريخ العراقي من الخارج.