مصرع 5 شابات مسلمات في حادث مروع بـ أمريكا

بعد أن أمضيت مجموعة من الشابات المسلمات أوقاتا سعيدة في حفل رسم حناء استعدادًا لحضور حفل زفاف إحدى الصديقات، ولكن انتهى الأمر بـ مصرعهن بعد اصطدامهما بسيارة مسرعة أثناء مغادرتهن لمركز تجاري في مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عندما خرجت المجموعة المكونة من خمس نساء المسلمات من المركز التجاري، وقعت مأساة عندما اصطدم سائق بسيارة مسرعة، مما أسفر عن مقتلهم على الفور.

وفقًا للتقارير ، كانت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تسير بسرعة تقديرية تبلغ 95 ميلاً في الساعة متجاوزة الحد المعين البالغ 55 ميلاً في الساعة، وكان يتبعها جندي الذي لم يتمكن من اللحاق بالركب في الوقت المناسب للتدخل.

وقال رئيس شرطة مينيابوليس ، بريان أوهارا: "لاحظ الضابط أن هذه السيارة قادمة بما يتجاوز الحد الأقصى للسرعة، ثم بدأ الشرطي في القيادة ومحاولة الاقتراب من السيارة لإيقافها ولم يتمكن من اللحاق بالسيارة قبل وقوع هذا الحادث".

ثم حاول السائق الفرار سيرا على الأقدام، ولكن تم القبض عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباته.

وكان أربعة من الضحايا طلاب جامعيين ، بينما تخرج واحد فقط من المدرسة الثانوية في الأسابيع التي سبقت الحادث، فيما كانت غالبية الضحايا من الأقارب ، حيث يُعتقد أن ثلاث نساء من بنات عمومة وأخرى من أقرب الأقارب.

وفقًا للتقارير المحلية ، كانت المجموعة في المركز التجاري لـ رسم حناء استعدادًا لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء الذين خططوا لحضوره في اليوم التالي.

وقال خالد عمر ، رئيس مركز دار الفاروق الإسلامي الذي كان يعرف المجموعة: "لم يفعلوا شيئًا خاطئًا. كانوا فقط يستعدون لحفل زفاف صديقتهم".

