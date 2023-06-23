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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما هي الأصوات المسموعة من قبل مراقبي الغواصة تيتان المفقودة ؟ .. تفاصيل

صدى البلد

في رحلة البحث على غواصة تيتان السياحية المفقودة سمع الباحثون أصوات ظنوا أنها من الغواصة، ولكن سرعان ما اعترف خفر السواحل الأمريكي بأن "الضجيج" الذي التقطته السونار كان مجرد "ضوضاء المحيط الخلفية".
 

كانت  الغواصة تيتان قد فقدت الاتصال مع سفينتها الأم Polar Prince بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من هبوطها إلى حطام تيتانيك يوم الأحد (18 يونيو).


 

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تُرك الرجال الخمسة الذين كانوا على متنها مع 96 ساعة فقط من الأكسجين ، والذي نفد الآن ، ولكن كان هناك أمل واسع النطاق أمس ٢١يونيو، عندما التقطت سفن البحث "ضوضاء ضجة" لليوم الثاني على التوالي.

ومع ذلك ، أكد الأدميرال جون موجر أن الضوضاء التي تسمعها عوامات السونار كانت ببساطة "ضوضاء المحيط الخلفية".

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قال: "التقارير الأولية تشير إلى أن هناك الكثير من الأصوات التي تم إنشاؤها من ضجيج المحيط في الخلفية ، لكنهم يواصلون ... البحث عن جميع المعلومات المتاحة هناك".

واضاف:"المهم بالنسبة لي ، هو أننا واصلنا البحث في المناطق التي تم فيها اكتشاف الضوضاء باستخدام ROVs التي لدينا منذ وقتهذا الاكتشاف ، لذلك نحن لا ننتظر هذا التحليل حتى أبدي فعل".

 

"التحليل مفيد حقًا لجهودنا الشاملة في البحث والإنقاذ ، لكننا لا ننتظر ذلك ، لقد نقلنا المركبات التي تعمل عن بُعد التي كانت لدينا فيالموقع إلى تلك المناطق التي تم اكتشاف ضوضاء فيها."

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