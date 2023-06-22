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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حالة شديدة الغرابة.. رجل هندي يكتشف حمله في توأم لمدة 36 عامًا

صدى البلد

بدأ رجل وكأنه حاملًا بسبب بطنه المنتفخ بشدة والبارز، ليكتشف أنه كان لديه بالفعل توأم يعيش بداخله لمدة 36 عامًا.

وأصيب "سانجو بهجت" بما بدا أنه انتفاخ شديد ، وأطلق عليه مجتمعه في ناجبور بالهند اسم 'الرجل الحامل"، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ستار" البريطانية.

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عندما كان طفلاً ، بدا بهجت لائقًا وصحيًا على الرغم من أنه كان يتمتع بمعدة أكثر بروزًا من معظم الأطفال، وقبل أن يبلغ العشرين من عمره عندما كان يعمل في مزرعة كل يوم لإطعام أسرته حتى انتفخت بطنه إلى حجم ينذر بالخطر.

تجاهل بهجت، الذي كان يكافح من أجل تغطية نفقاته ، التورم لمواصلة العمل وتحمل مضايقات أقرانه وكذلك قلق أسرته.

ولكن عندما ضغط الانتفاخ على حجابه الحاجز وجعل التنفس صعبًا عليه ، تم نقله أخيرًا إلى المستشفى في مومباي، وافترض الدكتور أجاي ميهتا ، الذي توصل إلى علاج بهجت ، على الفور أن الرجل كان يعاني من ورم بعد النظرة الأولى.

ومع ذلك ، عندما قام الطبيب بفتح معدة بهجت ووصل إلى الداخل لاستعادة ما يعتقد أنه سرطان كبير ، اكتشف بدلاً من ذلك إنسانًا، وأدخل الطبيب  يده في الداخل وقال إن هناك الكثير من العظام في الداخل ، أولاً ، خرج أحد الأطراف ، ثم خرج طرف آخر ، ثم جزء من الأعضاء التناسلية ، ثم جزء من الشعر ، وبعض الأطراف ، والفكين ، والأطراف ، والشعر.

وقال الطبيب :"شعرنا بالرعب. كنا مرتبكين ومذهلين ... ولدهشتي ورعبي ، كان بإمكاني مصافحة شخص ما في الداخل. لقد كان الأمر صادمًا بعض الشيء بالنسبة لي".

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في حين أن الأطباء المذهولين اعتقدوا في البداية أن حالة بهجت الغريبة كانت مثالاً على "متلازمة التوأم المتلاشية" بمعنى أن توأمه مات أثناء الحمل قبل إعادة امتصاصه، فقد وجد منذ ذلك الحين أنه حالة جنين في جنين.

هذه حالة نادرة جدًا يُقدر أنها تحدث في حالة واحدة فقط من بين كل 500000 ولادة حية وتحدث عندما يولد أحد التوأمين داخل الآخر.

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