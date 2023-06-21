كان أحد أوائل مرضى كوفيد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين قد تلقى دولارات فيدرالية من الحكومة الأمريكية لتمويل البحث المشتبه في التسبب في الوباء.

كان "بن هو" أحد العلماء الذين عملوا في معهد ووهان لعلم الفيروسات ، ومرضًا في نوفمبر 2019 بسبب فيروس كورونا المشتبه به ، متلقيًا لمنحة حكومية للبحث في كيفية إصابة فيروسات كورونا بالبشر.

في الأسبوع الماضي ، ظهر من خلال تقارير المخابرات الأمريكية أن ثلاثة من المرضى الصينيين الأوائل الذين ظهرت عليهم أعراض تتوافق مع "كوفيد" عملوا في أبحاث فيروس كورونا في WIV، بما في ذلك الدكتور "هو".

وعلى الرغم من أن مؤيدي نظرية التسرب في المختبر ليست سلاحًا قويًا، فإنهم يستشهدون بطبيعة عملهم باعتباره جزءًا آخر من الدليل غير المباشر على أن الفيروس هرب من منشأة البحث ، التي اشتهرت عالميًا بعملها على فيروسات الخفافيش، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيروس كورونا

تمتعت المشاريع البحثية التي شملت السيد هو في فريق الاستقصاء بسنوات من التمويل الفيدرالي الأمريكي بالملايين للتحقيق في فيروسات كورونا ، بما في ذلك تلك من الخفافيش التي يمكن أن تصيب البشر.



يوصف بن هو بأنه أحد رعايته للدكتور شي جينجلي، عالمة الفيروسات البارز في ووهان والتي حصل على لقب "امرأة الخفافيش '' من سنوات البحث عن عينات فيروس كورونا في كهوف الخفافيش.

قال رئيس White Coat Waste أنتوني بيلوتي: "لقد كشف تحقيقنا بموجب قانون حرية المعلومات وفوزنا في دعوى قضائية ضد المعاهد الوطنية للصحة عن سلاح التدخين النهائي للوباء: بن هو الذي تموله الحكومة الأمريكية في اختبار اكتساب الوظائف في ووهان - المريض المحتمل صفر في مختبر ووهان - ومن المؤكد تقريبًا أن إنفاقه المهدر على تجاربه المتهورة على الحيوانات تسبب في حدوث تسرب في المختبر لـ كوفيد.