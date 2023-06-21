عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخيرًا.. المتسبب في انتشار فيروس كورونا عالم صيني تموله الحكومة الأمريكية

صدى البلد

كان أحد أوائل مرضى كوفيد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين قد تلقى دولارات فيدرالية من الحكومة الأمريكية لتمويل البحث المشتبه في التسبب في الوباء.

كان "بن هو" أحد العلماء الذين عملوا في معهد ووهان لعلم الفيروسات ، ومرضًا في نوفمبر 2019 بسبب فيروس كورونا المشتبه به ، متلقيًا لمنحة حكومية للبحث في كيفية إصابة فيروسات كورونا بالبشر.

txt

اختفاء غواصة في رحلة استكشافية لـ حطام تيتانيك.. ماذا حدث؟

txt

مصرع 5 شابات مسلمات في حادث مروع بـ أمريكا

في الأسبوع الماضي ، ظهر من خلال تقارير المخابرات الأمريكية أن ثلاثة من المرضى الصينيين الأوائل الذين ظهرت عليهم أعراض تتوافق مع "كوفيد" عملوا في أبحاث فيروس كورونا في WIV، بما في ذلك الدكتور "هو".

وعلى الرغم من أن مؤيدي نظرية التسرب في المختبر ليست سلاحًا قويًا، فإنهم يستشهدون بطبيعة عملهم باعتباره جزءًا آخر من الدليل غير المباشر على أن الفيروس هرب من منشأة البحث ، التي اشتهرت عالميًا بعملها على فيروسات الخفافيش، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيروس كورونا

تمتعت المشاريع البحثية التي شملت السيد هو في فريق الاستقصاء بسنوات من التمويل الفيدرالي الأمريكي بالملايين للتحقيق في فيروسات كورونا ، بما في ذلك تلك من الخفافيش التي يمكن أن تصيب البشر.

txt

البشر يتسببون في ميل الأرض .. اعرف السبب

txt

بشرى لـ محبي البطاطس المقلية.. وداعا لخرافة السمنة


يوصف بن هو بأنه أحد رعايته للدكتور شي جينجلي، عالمة الفيروسات البارز في ووهان والتي حصل على لقب "امرأة الخفافيش '' من سنوات البحث عن عينات فيروس كورونا في كهوف الخفافيش.

قال رئيس White Coat Waste أنتوني بيلوتي: "لقد كشف تحقيقنا بموجب قانون حرية المعلومات وفوزنا في دعوى قضائية ضد المعاهد الوطنية للصحة عن سلاح التدخين النهائي للوباء: بن هو الذي تموله الحكومة الأمريكية في اختبار اكتساب الوظائف في ووهان - المريض المحتمل صفر في مختبر ووهان - ومن المؤكد تقريبًا أن إنفاقه المهدر على تجاربه المتهورة على الحيوانات تسبب في حدوث تسرب في المختبر لـ كوفيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

بيراميدز يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي للاهلي

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

موضوعات متعلقة

اختفاء غواصة في رحلة استكشافية لـ حطام تيتانيك.. ماذا حدث؟

مصرع 5 شابات مسلمات في حادث مروع بـ أمريكا

البشر يتسببون في ميل الأرض .. اعرف السبب

بشرى لـ محبي البطاطس المقلية.. وداعا لخرافة السمنة

العلماء يبتكرون جنينا بنبضات القلب.. تفاصيل

توفيت مرتين.. سيدة تعود للحياة داخل نعشها

أنباء غير سارة لـ مدمني السهر.. تفاصيل

العثور على لوح حجري بالكتابة المسماري عمره 2800 عام

ترشيحاتنا

أول رد فعل من حسين الشحات بعد انباء رحيله من الاهلي

مازدا وهوندا| قائمة بـ 5 سيارات يابانية اعتمادية جديدة في مصر.. صور

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ