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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البشر يتسببون في ميل الأرض .. اعرف السبب

صدى البلد

أظهرت دراسة جديدة أن احتياج العالم الشديد للمياه قد يبقينا على قيد الحياة ، لكنه يغير ميل الأرض.

يقول باحثون في كوريا إن إزالة المياه الجوفية حول العالم للشرب والري يغير كتلة الأرض ويؤدي بدوره إلى تذبذب محورها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فوفقًا للفريق البحثي، قامت البشرية بتحويل كتلة كبيرة من الماء بحيث مالت الأرض 31 بوصة (78.5 سم) شرقًا بين عامي 1993 و 2010 فقط.

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يمكن أن يؤدي تغيير موضع المحور إلى زيادة كمية ضوء الشمس التي يحصل عليها القطبين ، مما قد يزيد من ذوبان الجليد القطبي.

قاد الدراسة الجديدة باحثون في جامعة سيول الوطنية ونشرت في مجلة Geophysical Research Letters.

قال كي-ويون سيو ، عالِم الجيوفيزياء بجامعة سيول الوطنية: "إن قطب دوران الأرض يتغير كثيرًا في الواقع، فقد تظهر دراستنا أنه من بين الأسباب المتعلقة بالمناخ ، فإن إعادة توزيع المياه الجوفية لها في الواقع أكبر تأثير على انجراف القطب الدوار".

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وعلى عكس الشمال والجنوب الجغرافي ، اللذان يظلان في وضع ثابت، يختلف قطب دوران الأرض بالنسبة إلى القشرة، وهي عملية تسمى الحركة القطبية.

لكن توزيع الماء على الكوكب يؤثر على كيفية توزيع الكتلة ، لذلك عندما يُسحب الماء من جزء واحد من الكوكب ، يبدأ المحور في التحرك والتمايل.

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