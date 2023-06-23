مكافأة لمن يمسك به .. القبض على أخطر قرد مجرم| ما قصته؟

ألقت الأجهزة المعنية القبض على أخطر قرد في الهند أخيرًا، بعد أن كافحت الدولة للسيطرة عليه حتى أنها أعلنت عن مكافأة ضخمة لمن يقبض عليه بعد ترويع شعب الهند.

نفذ القرد العدواني سلسلة من الهجمات على مدى أسبوعين قبل أن يتم القبض عليه في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.



وجد خبراء الحياة البرية الحيوان باستخدام طائرة بدون طيار وأطلقوا النار عليه بسهم مهدئ قبل القبض عليه وحبسه في قفص، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم تقديم مكافأة نقدية بقيمة 21000 روبية هندية للقبض على الرئيسيات بعد أن هاجم ما لا يقل عن 20 شخصًا ، من بينهم ثمانية أطفال.

وقال مسؤولون إن القرد المتوحش كان ينتظر على أسطح ونوافذ العقارات السكنية لتحديد الأهداف المحتملة قبل الهجوم.

عانى العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للهجوم من تمزقات عميقة واحتاجوا إلى جراحة.

لم تكن عملية استعادة الحيوان بسيطة أيضًا، لم يكن لدى البلدية التي كان القرد فيها طليقًا الموارد اللازمة للقبض عليه وكان عليها الاتصال بنسخة احتياطية.

ويوضح رئيس البلدية"لقد تواصلنا مع محصل المقاطعة وبمساعدته ، استدعينا فريق إنقاذ من إدارة الغابات من يوجين، لقد ساعدهم موظفوالبلدية والسكان المحليون ، لكن الأمر استغرق أربع ساعات للقبض على القرد".