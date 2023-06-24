العثور على أقدم كتاب في التاريخ يعود لـ أيام الفراعنة بالصدفة

عثرت خبيرة على جزء مما يعتقد أنه جزء من أقدم كتاب في العالم، فقد اكتشفت المحامية تيريزا زامي لوبي صفحة دفتر ملاحظات من مصر القديمة يعود تاريخها إلى القرن الثالث، أثناء البحث في مكتبة نمساوية.



وعلى الرغم من كونه في الأصل جزءًا من مخطوطة تُعرف باسم مجلد المخطوطات ، يعتقد الباحثون أن نفس مادة البردي قد استخدمت في النهاية لتغليف مومياء، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت زامي لوبي: "كنت أقوم بعملي الروتيني بصفتي عاملة صيانة في المختبر، وكنت أقوم بتقييم مجموعتنا من أوراق البردي لأنها بحاجة إلى تخزين جديد ويجب إصلاحها إذا تعرضت لأضرار طفيفة أو تم وضعها على زجاج جديد".

وأضافت : في البداية رأيت قطعة من الخيط ، وعندها فقط لاحظت شكل الكتاب. رأيت طية مركزية ، وثقوب خياطة ونص مكتوب داخل هوامش محددة بوضوح على ورق البردى، فقد استخدمت الحضارات القديمة ، مثل الإغريق والرومان والمصريين ، "ورق البردي" كشكل من أشكال الورق لكتابة الرسائل.

ويعتقد الباحثون أن هذه الصفحة مقاس 5.9 × 9.8 بوصة كانت ذات يوم جزءًا من دفتر تسجيل حسابات الضرائب على البيرة والنفط، ثم تم إعادة تدويرها لتغليف مومياء كـ "كرتون" إلى جانب مواد أخرى مثل الكتان بين 305 و 330 قبل الميلاد.

وأثناء التنقيب في مصر ، كانت الكتابة في الواقع شكلاً من أشكال اليونانية ، حيث كانت واحدة من أكثر اللغات استخدامًا إلى جانب اللغة المصرية في ذلك الوقت.

وتفوق الملقب بـ 'كتاب Graz Mummy Book' على ما اعتقد الباحثون سابقًا أنه أقدم الكتب منذ 400 عام، فقد يتم تخزين مثالين على ذلك في المكتبة البريطانية بلندن ومكتبة تشيستر بيتي في دبلن وهذه مؤرخة بين 150 و 250 قبل الميلاد وهي شاحبة بالمقارنة مع كتاب Graz Mummy Book في 260 قبل الميلاد.

وقال إريك رينهارت وتوماس سانادي ، اللذان يرأسان المجموعات الخاصة بالمكتبة: "تم إنشاء كتاب Graz Mummy Book قبل 400 عام ، مما يجعله أقدم شكل باقٍ من كتاب نعرفه حتى الآن".

وأضاف رينهارت: " ليس من المحتمل وجود المزيد من أجزاء المخطوطات في مجموعات أخرى لم يتم البحث عنها بشكل منهجي حتى الآن".

تدعي المكتبة أن هذا الاكتشاف كان بمثابة 'تفويض' لإجراء مزيد من البحث في هذا المجال، وفي وقت لاحق من العام ، تمت دعوة المتخصصين الدوليين للاجتماع في غراتس لمناقشة الجزء وما تم تعلمه حوله.

وأضافت زامي لوبي:" أشعر بخصوصية كبيرة للمساهمة في تاريخ الكتاب، في نفس الوقت ، تعتقد أنه أمر سريالي إنه أشبه بمشاهدة فيلم".

