عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على أقدم كتاب في التاريخ يعود لـ أيام الفراعنة بالصدفة

صدى البلد

عثرت خبيرة على جزء مما يعتقد أنه جزء من أقدم كتاب في العالم، فقد اكتشفت المحامية تيريزا زامي لوبي صفحة دفتر ملاحظات من مصر القديمة يعود تاريخها إلى القرن الثالث، أثناء البحث في مكتبة نمساوية.


وعلى الرغم من كونه في الأصل جزءًا من مخطوطة تُعرف باسم مجلد المخطوطات ، يعتقد الباحثون أن نفس مادة البردي قد استخدمت في النهاية لتغليف مومياء، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت زامي لوبي: "كنت أقوم بعملي الروتيني بصفتي عاملة صيانة في المختبر، وكنت أقوم بتقييم مجموعتنا من أوراق البردي لأنها بحاجة إلى تخزين جديد ويجب إصلاحها إذا تعرضت لأضرار طفيفة أو تم وضعها على زجاج جديد".

txt

من الصين .. اكتشاف فيروسات جديدة تنذر بجائحة

txt

العثور على سفينة سرية هرب بها هتلر .. ماذا حدث؟

 

وأضافت : في البداية رأيت قطعة من الخيط ، وعندها فقط لاحظت شكل الكتاب. رأيت طية مركزية ، وثقوب خياطة ونص مكتوب داخل هوامش محددة بوضوح على ورق البردى، فقد استخدمت الحضارات القديمة ، مثل الإغريق والرومان والمصريين ، "ورق البردي" كشكل من أشكال الورق لكتابة الرسائل.

ويعتقد الباحثون أن هذه الصفحة مقاس 5.9 × 9.8 بوصة كانت ذات يوم جزءًا من دفتر تسجيل حسابات الضرائب على البيرة والنفط، ثم تم إعادة تدويرها لتغليف مومياء كـ "كرتون" إلى جانب مواد أخرى مثل الكتان بين 305 و 330 قبل الميلاد.

وأثناء التنقيب في مصر ، كانت الكتابة في الواقع شكلاً من أشكال اليونانية ، حيث كانت واحدة من أكثر اللغات استخدامًا إلى جانب اللغة المصرية في ذلك الوقت.

txt

حالة شديدة الغرابة.. رجل هندي يكتشف حمله في توأم لمدة 36 عامًا

txt

خلال التصوير.. طاقم مسلسل شهير على نتفليكس يتعرض لهجوم قروش ضخمة

وتفوق  الملقب بـ 'كتاب Graz Mummy Book' على ما اعتقد الباحثون سابقًا أنه أقدم الكتب منذ 400 عام، فقد يتم تخزين مثالين على ذلك في المكتبة البريطانية بلندن ومكتبة تشيستر بيتي في دبلن وهذه مؤرخة بين 150 و 250 قبل الميلاد وهي شاحبة بالمقارنة مع كتاب Graz Mummy Book في 260 قبل الميلاد.

وقال إريك رينهارت وتوماس سانادي ، اللذان يرأسان المجموعات الخاصة بالمكتبة: "تم إنشاء كتاب Graz Mummy Book قبل 400 عام ، مما يجعله أقدم شكل باقٍ من كتاب نعرفه حتى الآن".

وأضاف رينهارت: " ليس من المحتمل وجود المزيد من أجزاء المخطوطات في مجموعات أخرى لم يتم البحث عنها بشكل منهجي حتى الآن".

تدعي المكتبة أن هذا الاكتشاف كان بمثابة 'تفويض' لإجراء مزيد من البحث في هذا المجال، وفي وقت لاحق من العام ، تمت دعوة المتخصصين الدوليين للاجتماع في غراتس لمناقشة الجزء وما تم تعلمه حوله.

وأضافت زامي لوبي:" أشعر بخصوصية كبيرة للمساهمة في تاريخ الكتاب، في نفس الوقت ، تعتقد أنه أمر سريالي إنه أشبه بمشاهدة فيلم".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

موضوعات متعلقة

من الصين .. اكتشاف فيروسات جديدة تنذر بجائحة

العثور على سفينة سرية هرب بها هتلر .. ماذا حدث؟

ما هي الأصوات المسموعة من قبل مراقبي الغواصة تيتان المفقودة ؟ .. تفاصيل

مكافأة لمن يمسك به .. القبض على أخطر قرد مجرم| ما قصته؟

حالة شديدة الغرابة.. رجل هندي يكتشف حمله في توأم لمدة 36 عامًا

خلال التصوير.. طاقم مسلسل شهير على نتفليكس يتعرض لهجوم قروش ضخمة

لعنة تيتانيك تحاوط المحاصَرين في الغواصة المختفية .. ماذا يحدث لهم؟

مغني راب أمريكي شهير يسقط متوفى على المسرح أثناء تقديمه حفلا

ترشيحاتنا

مقبرة زعيم مصر بهذا الشكل!.. سر غضب رئيس الوزراء من قبر أحمد عرابي

غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

أسعار رينو لوجان الجديدة.. اعرف بكام

من طقوس المصريين القدماء.. اكتشاف مشروب بمكونات سرية داخل إناء الإله بيس

اقتربوا من موسكو .. قوات فاجنر تسيطر على المنشآت العسكرية في روستوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ