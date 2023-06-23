العثور على سفينة سرية هرب بها هتلر .. ماذا حدث؟

عثر صيادون على حطام قارب "يو الألماني" قبالة سواحل الأرجنتين، ومن المرجح أن يكون دليلاً على هروب هتلر من برلين في أيام احتضار الحرب العالمية الثانية ولجأ إلى أمريكا اللاتينية.

تم العثور على الحطام الذي يبلغ طوله 260 قدمًا بالقرب من ميناء كويكوين في وسط الأرجنتين ، من قبل مجموعة الأبحاث Eslabón Perdido (Missing Link).

يعتقد زعيم المجموعة ، أبيل باستي ، أنها كانت غواصة نازية ربما حملت هتلر إلى حياة جديدة في أمريكا الجنوبية.

فحص الغواصون الحكوميون الحطام بعد تأكيد اكتشافه، لكن النتائج التي توصلوا إليها لا تزال محاطة بالغموض، بحسب ما نشرتصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال أرييل جيلبلونج ، مدير مكتب أمريكا اللاتينية بالمركز: "أعتقد أن الحكومة ملزمة بإعلامنا بحقيقة هذه الغواصة إذا كان شيئًا حقيقيًا أملا".

وأضاف"من المهم حقًا معرفة ما إذا كان قارب نازي أم لا ، لأنه إذا كان كذلك ، فسيغير كل الأشياء التي نعرفها، هذه هي الفرصة الوحيدةالتي لدينا حيث يمكننا أن نفهم ما إذا كانت عبارة عن قارب أو نوع آخر من الحطام."