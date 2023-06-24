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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش بتغرق.. مؤسس «تيتان» يغوص بغواصة تالفة

صدى البلد

أيام من البحث ومحاولات الإنقاذ لـ غواصة تايتان التي انطلقت في رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك وعلى متنها 5 أشخاص من أثرياء العالم، لتكن النهاية هي ركود حطام الغواصة التي وصفها مؤسسها بأنها لا تغرق أو تحرق إلى جوار سفينة تيتانيك.

في حوارات عديدة وصف مؤسس الشركة التي كانت وراء الغواصة تايتان صناعته بأنها "آمنة بشكل تام"، وصرح بأنها لا تغرق أو تحرق.


 

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كما قال راش ستوكتون للصحفي ديفيد بوج في مقابلة العام الماضي "في مرحلة ما ، تكون السلامة مجرد هدر خالص.. أعني ، إذا كنتتريد فقط أن تكون آمنًا ، فلا تنهض من السرير. لا تركب سيارتك. لا تفعل أي شيء ".


 

في مقابلة أخرى ، تفاخر ستوكتون بأنه "كسر بعض القواعد" في حياته المهنية"لقد كسرت بعض القواعد لعمل هذا،أعتقد أنني كسرتهمبالمنطق والهندسة الجيدة ورائي ".


 

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وعلى الرغم من الثقة التي تحدث بها راش عن غواصته وإمكانياتها ، لكن داخل شركة OceanGate ، كانت هناك تحذيرات حول سلامةالغواصة، حيث قدم الموظفون تنبيهات بشأن السلامة قد تم تجاهلها.

 

قال ديفيد لوشريدج ، المدير السابق للعمليات البحرية في OceanGate ، في دعوى قضائية إنه تم إنهاء خدمته بشكل خاطئ في عام2018 لإثارة مخاوف بشأن سلامة واختبار تيتان، ولكن تمت تسوية القضية خارج المحكمة ، ولم يتم الكشف عن الشروط.


 

كما أوضح موظف سابق آخر  مخاوفه حول سلامة الغواص، ولكن عندما رفع المتعاقدون والموظفون الأعلام الحمراء ، أصبح راش دفاعيًاوتجنب الأسئلة في اجتماعات الموظفين.

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