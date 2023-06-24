30 مللي ثانية .. فيديو يوضح توقيت انفجار غواصة تيتان

أظهر مقطع فيديو توضيحي مروّع كيف أن غواصة OceanGate المنكوبة انفجرت في غضون 0.03 ثانية عند هبوطها إلى موقع حطام تيتانيك.

أعلنت السلطات يوم الخميس أن الركاب الخمسة الذين استقلوا غواصة تايتان المنكوبة لقوا مصرعهم في انفجار داخلي كارثي، وذلك بعد التأكد من العثور على حقل حطام على ارتفاع 1600 قدم من حطام تيتانيك.

قال الأدميرال جون موجر ، من خفر السواحل الأمريكي ، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "هذه بيئة لا ترحم بشكل لا يصدق أسفل قاع المحيط".

وأوضح:"الحطام يتوافق مع الانفجار الداخلي الكارثي للغواصة، ولذا سنواصل العمل ونستمر في البحث في المنطقة هناك ، لكن ليس لدي إجابة عن التوقعات في هذا الوقت."

وأضاف أنه من السابق لأوانه معرفة توقيت الانفجار الداخلي الكارثي، الآن أصبح مقطع فيديو تيك توك المخيف الذي أنشأه الرسام براد بيري (starfieldsstudio) فيروسيًا يصور ما قد يبدو عليه الانهيار تحت الماء.

تُظهر الرسوم المتحركة نموذجًا ثلاثي الأبعاد للغواصة تيتان وهي تنزل إلى قاع المحيط ، مما يؤدي إلى انفجار مفاجئ وسريع.

تنقسم المركبة إلى قطع ثم تسقط في قاع المحيط ، جاء فيه: "الانهيار الفوري للضغط ، يقوم الهيكل على الفور بتسخين الهواء في الغواصة إلى ما حول سطح درجة حرارة الشمس ، حيث يقوم جدار من المعدن ومياه البحر بتحطيم أحد طرفي القارب إلى الطرف الآخر ، كل ذلك حوله. 30 مللي ثانية ".