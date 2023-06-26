اكتشاف أجسام فلكية غامضة في الكون.. تفاصيل

الغرابة غير المعروفة في الكون هي "الأقزام البنية"، وهي أجسام فلكية ليست نجومًا أو كواكب تمامًا.

يُطلق على الأقزام البنية اسم "النجوم الفاشلة" نظرًا لأنها أضخم من الكواكب ، ولكنها على عكس النجوم لا تمتلك كتلة كافية للحفاظ على الاندماج النووي في نواتها.





الآن وجد الباحثون أقوى قزم بني معروف حتى الآن ، وهو أكثر سخونة من شمسنا ويقع على بعد 1400 سنة ضوئية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يسمى هذا الجسم WD0032-317B ، ويصل إلى حوالي 8000 كلفن (7727 درجة مئوية أو 13940 درجة فهرنهايت) لأنه يدوربالقرب من نجمة.

على سبيل المقارنة ، تبلغ درجة حرارة سطح شمسنا حوالي 5،778 كلفن (5،498 درجة مئوية أو 9،930 درجة فهرنهايت).



يصل حجم القزم البني WD0032-317B أيضًا إلى 88 ضعف كتلة كوكب المشتري - مما يجعله واحدًا من أضخم الأقزام البنية المعروفة والأكثر سخونة.



يدور حول النجم المسمى بالمثل WD0032-317 ، وهو قزم أبيض - البقايا الساخنة والكثيفة لنجم يحرق كل وقوده.





دراسة جديدة حول الاكتشاف ، بقيادة نعمة حلاكون في معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل ، متاحة الآن على خادم arXiv قبل الطباعة.





ويقولون: "لقد أبلغنا عن ملاحظات تكشف عن رفيق منخفض الكتلة شديد التعرض للإشعاع للقزم الأبيض الساخن WD 0032-317".





"مع كتلة من 75 إلى 88 كوكب المشتري ، من المحتمل أن يكون هذا الجسم القريب من احتراق الهيدروجين أحد أكبر الأقزام البنيةالمعروفة."





حتى أن بعض علماء الفلك يكافحون من أجل وضع أصابعهم على أقزام بنية غامضة ، وصفتها وكالة ناسا بأنها الرابط بين النجوم الصغيرةوالكواكب العملاقة.





تتشكل الأقزام البنية مثل النجوم ، عن طريق تقلص الغاز الذي ينهار في قلب كثيف تحت تأثير جاذبيته.



