سيدة تتنبأ بـ حادث غرق غواصة تيتان في بداية 2023

أصيبت امرأة بالصدمة بعد أن أدركت أنها تنبأت بشكل صحيح بكارثة غواصة تيتانيك من خلال بطاقة البنغو 2023، التي صنعتها في العام الجديد.

شاركت المستخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي، في اتجاه فيروسي في بداية العام ، والذي تضمن تحويل توقعاتهم لعام 2023 إلى بطاقة بنغو لشطب الأحداث إذا حدثت طوال العام سنة.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قامت المرأة شطب عنصر آخر لأنها توقعت بشكل صحيح كارثة غواصة، في مقطع الفيديو الخاص بها، الذي نال أكثر من 185000 إعجاب ، ردت على مقطع فيديو عن السفينة الغاطسة تيتان من OceanGate ، والتي اختفت في أعماق المحيط بعد سفرها لرؤية حطام تيتانيك.



لكن لسوء الحظ ، كان ذلك رسميًا حيث أكدت التقارير الآن أن خمسة ركاب كانوا على متن غواصة تيتان المنكوبة لقوا مصرعهم في 'انفجار داخلي كارثي' بعد التأكد من العثور على حقل حطام على ارتفاع 1600 قدم من حطام تيتانيك.