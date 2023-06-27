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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كويكب عملاق يتجه إلى الأرض في أول أيام العيد.. تفاصيل

صدى البلد

تنطلق صخرة فضائية ضخمة أكبر من عشر حافلات مكدسة نحو الأرض، وتقول ناسا إن الكويكب ، المسمى علميًا 2013 WV44 ، سوف يطير في حوالي الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

يقدر أن قطر الصخرة يصل إلى 524 قدمًا أي 160مترًا، وهو أكبر من كل من عين لندن 394 قدمًا، ويج بن 310قدمًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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سيسافر الكويكب العملاق بسرعة 11.8 كم في الثانية أو أكثر من 26000 ميل في الساعة، ما يقرب من 34 ضعف سرعة الصوت.

قالت ناسا: "الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات دفعتها جاذبية الكواكب القريبة إلى مدارات تسمح لها بدخول جوار الأرض".

تتكون المذنبات في الغالب من جليد مائي مع جزيئات غبار مدمجة ، وتشكلت في الأصل في النظام الكوكبي الخارجي البارد بينما تشكلت معظم الكويكبات الصخرية في النظام الشمسي الداخلي الأكثر دفئًا بين مداري المريخ والمشتري.

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يُعزى الاهتمام العلمي بالمذنبات والكويكبات إلى حد كبير إلى حالتها باعتبارها الحطام المتبقي الذي لم يتغير نسبيًا من عملية تكوين النظام الشمسي منذ حوالي 4.6 مليار سنة.

يتم تعريف الأجسام القريبة من الأرض على هذا النحو عندما تكون ضمن 1.3 وحدة فلكية (AU) (120.8 مليون ميل) من الشمس وبالتالي ضمن 0.3 AU (27.8 مليون ميل) من مدار الأرض.


على الرغم من أن WV44 2013 سيكون على مسافة 2.1 مليون ميل ، إلا أن هذا قريب نسبيًا من الناحية الفلكية.

تُدرجه وكالة ناسا كواحد من الأساليب القريبة القادمة على متتبعها عبر الإنترنت ، والذي يجمع الكائنات القادمة التي تقترب أكثر فأكثر من الأرض.

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