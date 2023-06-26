قبل انطلاقها.. أغنى يوتيوبر في العالم يرفض دعوة للانضمام إلى غواصة تيتان

ادعى اليوتيوبر"مستر بيست" MrBeast أنه تمت دعوته على غواصة تيتان الغارقة التي انفجرت في طريقها إلى أسفل لرؤية حطام سفينة تيتانيك.





وشارك مستر بيست نصا في منشور على تويتر يوم الأحد أنه طلب منه أن يكون على متن السفينة في مهمة لرؤية الحطام الشهير.





حيث كتب: "لقد تمت دعوتي في وقت سابق من هذا الشهر لركوب الغواصة، ولكن قلت لا"، واضاف"نوع من الخوف أنه كان من الممكن أنأكون عليه".





فقد اختفت غواصة تيتان بعد وقت قصير من إطلاقها يوم الأحد، مما أثار بحثا لمدة أيام عن السفينة وخمسة أشخاص على متنها.





في يوم الخميس، بعد أن يعتقد أن إمداداتهم من الأكسجين التي استمرت 96 ساعة قد نفدت، تم العثور على قطع من الغواصة في قاع المحيط، مما دفع المسؤولين إلى الاعتقاد بأنها "انفجرت بشكل كارثي".





وأعلن خفر السواحل الأمريكي يوم الخميس أن ركاب غواصة تيتان الذين دفعوا 250،000 دولار لكل منهم مقابل الرحلة المميتة قتلوا على الفور عندما عانت الغواصة من "انفجارا كارثيا".





ادعى مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، يوم الأحد أنه كان من المخيف الاعتقاد بأنه كان يمكن أن يكون أحد هؤلاء الركاب،البالغ من العمر 25 عاما هو أغنى يوتيوبر في العالم، حيث تقدر ثروته الصافية بأكثر من 500 مليون دولار.