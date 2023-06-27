حادثة مؤسفة بـ أمريكا.. محرك طائرة ينهي حياة شاب

في واقعة مؤسفة، انتهت حياة موظف في مطار سان أنطونيو، بين محركات طائرة ركاب، في ولاية تكساس الأمريكية.

قال مسؤولون إن محرك طائرة تابعة لشركة دلتا قد ابتلع الموظف، فور هبوطها ليلًا على مدرج الطائرات، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

وقد أثارت الوفاة مخاوف بشأن إجراءات السلامة، لكن تم إلغاء التحقيق في تلك النقطة بعد أن قضى الطبيب الشرعي بأنه انتحر.

واستبعد المسؤولون يوم الاثنين أنه لم تكن هناك مشكلات تتعلق بالسلامة التشغيلية للطائرة أو بالمطار، وقد فتح المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) في البداية تحقيقًا في سبب الوفاة، لكنه أغلقه بعد قرار مكتب الفحص الطبي في مقاطعة بيكسار بشأن سبب الوفاة.

قالت شركة Unifi Aviation ، شركة عمليات الطاقم الأرضي حيث عمل الموظف: "من تحقيقنا الأولي ، لم يكن هذا الحادث مرتبطًا بالعمليات التشغيلية لشركة Unifi وإجراءات وسياسات السلامة".

وقال متحدث باسم دلتا :"إن شركة الطيران حزينة على فقدان حياة أحد أفراد أسرة الطيران، قلوبنا ودعمنا الكامل مع عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم خلال هذا الوقت العصيب".