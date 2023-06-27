عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مركبا كربونيا جديدا في الفضاء

صدى البلد

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي جيمس ويب التابع لناسا (JWST) مركبًا كربونيًا جديدًا في الفضاء لأول مرة يشكل أسس كل أشكال الحياة المعروفة.

فقد تم العثور على الجزيء المعروف باسم الميثيل كاتيون (CH3 +) ، في نظام نجمي فتي على بعد حوالي 1350 سنة ضوئية في سديم الجبار ، وهو عبارة عن سحابة هائلة من الغبار والغاز حيث يتم تشكيل أعداد هائلة من النجوم الجديدة.

txt

زوجة شاهزادا توضح سبب التحاق زوجها وابنها بالغواصة تيتان

txt

قبل انطلاقها.. أغنى يوتيوبر في العالم يرفض دعوة للانضمام إلى غواصة تيتان

يُفترض أن CH3 + مهم بشكل خاص لأنه يتفاعل بسهولة مع العديد من الجزيئات الأخرى ، ويشتبه العلماء في أنه يشكل حجر الزاوية في الكيمياء العضوية بين النجوم.

هذا الاكتشاف ، الذي قاده المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في تولوز ، سيعطي علماء الفلك المزيد من القرائن على كيفية تشكل الكون، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قالت ماري ألين مارتن دروميل من جامعة باريس ساكلاي في فرنسا ، وهي عضو في الفريق العلمي ، في بيان: "هذا الاكتشاف لا يثبت فقط الحساسية المذهلة لـ Webb ولكنه يؤكد أيضًا الأهمية المركزية المفترضة لـ CH3 + في بين النجوم. كيمياء".

txt

هل تم العثور على احد من ضحايا غواصة تيتان؟

txt

اكتشاف أجسام فلكية غامضة في الكون.. تفاصيل

تم اكتشاف الجزيء في نظام نجمي فتي بقرص كوكبي أولي يعرف باسم d203-506، قرص الكواكب الأولية هو قرص دوار من غاز كثيف يحيط بنجم شاب حديث التكوين.

في حين أن النجم في d203-506 هو قزم أحمر صغير ، فإن النظام يتعرض للقصف بواسطة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة (UV) من النجوم القريبة الساخنة والشابة الضخمة.

يعتقد العلماء أن معظم الأقراص المكونة للكواكب تخضع لأشعة فوق البنفسجية شديدة لأن النجوم تميل إلى التكون في مجموعات غالبًا ما تشمل نجومًا ضخمة منتجة للأشعة فوق البنفسجية.

ويتم تدمير معظم الجزيئات العضوية المعقدة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية ، والتي قال العلماء إنها مفاجأة للكشف عن CH3 +.

لكن في هذه الحالة ، يمكن للإشعاع أن يغذي الجزيء بالطاقة ، مما يسمح له بالتشكل في المقام الأول.

يعتقد العلماء أن معظم الأقراص المكونة للكواكب تخضع لأشعة فوق البنفسجية شديدة لأن النجوم تميل إلى التكون في مجموعات غالبًا ما تشمل نجومًا ضخمة منتجة للأشعة فوق البنفسجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

جروح وكسور.. إصابة مصطفى وزيري الأمين العام للآثار وابنته في حادث

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

هل تأخذ الحائض ثواب الصائمين يوم عرفة؟.. 10 عبادات تعوضها عنه

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

موضوعات متعلقة

زوجة شاهزادا توضح سبب التحاق زوجها وابنها بالغواصة تيتان

قبل انطلاقها.. أغنى يوتيوبر في العالم يرفض دعوة للانضمام إلى غواصة تيتان

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

هل تم العثور على احد من ضحايا غواصة تيتان؟

اكتشاف أجسام فلكية غامضة في الكون.. تفاصيل

أم أمريكية بلا رحمة تترك رضيعتها وحدها 10 أيام وتسببت في وفاتها

سيدة تتنبأ بـ حادث غرق غواصة تيتان في بداية 2023

الأمير هاري يخطط لـ لقاء ترامب وبوتين.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا ؟ الإفتاء تحسم.. وصومه مكروه لهذا الشخص

رئيس الوزراء بملابس الإحرام استعدادا لأداء مناسك الحج |شاهد

بث مباشر.. حجاج بيت الله يتوافدون على جبل عرفات لأداء صلاة الفجر

رواد تويتر يدشنون أدعية بهاشتاج يوم عرفة | شاهد

دعاء يوم عرفة لتفريج الهم والضيق.. واظب عليه حتى غروب الشمس

سمير مرقص لـ«الشاهد»: الأقباط أصابهم القلق والتوتر بعد وصول الإخوان للحكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ