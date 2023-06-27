تلسكوب جيمس ويب يكتشف مركبا كربونيا جديدا في الفضاء

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي جيمس ويب التابع لناسا (JWST) مركبًا كربونيًا جديدًا في الفضاء لأول مرة يشكل أسس كل أشكال الحياة المعروفة.

فقد تم العثور على الجزيء المعروف باسم الميثيل كاتيون (CH3 +) ، في نظام نجمي فتي على بعد حوالي 1350 سنة ضوئية في سديم الجبار ، وهو عبارة عن سحابة هائلة من الغبار والغاز حيث يتم تشكيل أعداد هائلة من النجوم الجديدة.

يُفترض أن CH3 + مهم بشكل خاص لأنه يتفاعل بسهولة مع العديد من الجزيئات الأخرى ، ويشتبه العلماء في أنه يشكل حجر الزاوية في الكيمياء العضوية بين النجوم.

هذا الاكتشاف ، الذي قاده المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في تولوز ، سيعطي علماء الفلك المزيد من القرائن على كيفية تشكل الكون، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قالت ماري ألين مارتن دروميل من جامعة باريس ساكلاي في فرنسا ، وهي عضو في الفريق العلمي ، في بيان: "هذا الاكتشاف لا يثبت فقط الحساسية المذهلة لـ Webb ولكنه يؤكد أيضًا الأهمية المركزية المفترضة لـ CH3 + في بين النجوم. كيمياء".

تم اكتشاف الجزيء في نظام نجمي فتي بقرص كوكبي أولي يعرف باسم d203-506، قرص الكواكب الأولية هو قرص دوار من غاز كثيف يحيط بنجم شاب حديث التكوين.

في حين أن النجم في d203-506 هو قزم أحمر صغير ، فإن النظام يتعرض للقصف بواسطة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة (UV) من النجوم القريبة الساخنة والشابة الضخمة.

يعتقد العلماء أن معظم الأقراص المكونة للكواكب تخضع لأشعة فوق البنفسجية شديدة لأن النجوم تميل إلى التكون في مجموعات غالبًا ما تشمل نجومًا ضخمة منتجة للأشعة فوق البنفسجية.

ويتم تدمير معظم الجزيئات العضوية المعقدة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية ، والتي قال العلماء إنها مفاجأة للكشف عن CH3 +.

لكن في هذه الحالة ، يمكن للإشعاع أن يغذي الجزيء بالطاقة ، مما يسمح له بالتشكل في المقام الأول.

يعتقد العلماء أن معظم الأقراص المكونة للكواكب تخضع لأشعة فوق البنفسجية شديدة لأن النجوم تميل إلى التكون في مجموعات غالبًا ما تشمل نجومًا ضخمة منتجة للأشعة فوق البنفسجية.