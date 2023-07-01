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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف أسرار لا تصدق عن مياه زمزم.. تفاصيل

صدى البلد

تعتبر ماء زمام هدية ثمينة يأتي بها الحجاج والمعتمرين إلى أحبائهم من الآراضي المقدسة، فمن المعروف أن شرب مياه زمزم والدعاء  تجلب الاستجابة، ولكن مياه زمزم ليست للدعاء فقط ولكن اكتشف أن لها فوائد سحرية لا تصدق.


نشر "تيك توكر" على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مقطع فيديو لتجربته على مياه زمزم، فهو متخصص في إجراء التجارب العلمية، وقد طلب منه أن يقوم بأخذ عينة من ماء زمزم ووضعها تحت الميكروسكوب.

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ليكشف الميكروسكوب أسرار لا تصدق عن مياه زمزم، فقد قال :" مياه زمزم نظيفة 100 بالمائة ولا يوجد بها أي ملوثات".

وأضاف :" تبين احتواء مياه زمزم على العديد من المعادن المفيدة والضرورية لجسم الإنسان، وكانت تلك المعادن المكتشفة في مياه زمزم هي البوتاسيوم والصوديوم والماغنسيوم والكالسيوم".

 

بالإضافة إلى أنه أكد على الفوائد الكبيرة التي تقوم بها مياه زمزم لصحة الإنسان من حمايته من العطش وعلاجه من التعب والإرهاق ومنحه النشاط.

 

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