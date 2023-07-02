الشمس الحارقة تلتهم وجه فتاة بريطانية

أصيبت فتاة بحروق في وجهها، أثناء قضاء الإجازة، بعد أن التهمت الشمس الحارقة بشرتها ووجهها، فقد أصيبت بـ تسمم الشمس، مما ترك وجهها منتفخًا بشدة ولا يمكن التعرف عليه.

سافرت "آبي ليفرسيدج "، من نورثهامبتون، إلى لانزاروت في وقت سابق من هذا الشهر مع زوجها كيران، 21 عامًا ، ويتطلع الزوجان لقضاء بعض الوقت في ضوء الشمس.

ولكن في اليوم الثاني فقط ، حدثت كارثة عندما أحرقت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا وجهها بشدة ولاحظت أن وجهها بدأ ينتفخ بشدة حتى تغيرت ملامحها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بعد ساعات ، ساءت أعراض الشابة ليفرسيدج وأدركت أنها مصابة بتسمم الشمس، لم تكن تشعر بالألم فحسب ، بل دمرت أيضًا عطلة مصممة الجرافيك ، حيث كانت تخفي وجهها لما تبقى من الرحلة.

قالت ليفرسيدج: "لقد كان الأمر مروعًا لأنني كنت محرجة للغاية، كان علي أن أتناول العشاء مرتديًا قبعة ونظارات شمسية ، ورفضت خلعها حتى لا يرى أحد وجهي".

وأضافت: "لقد شعرت بالقلق بعد البحث على الإنترنت عن أشخاص آخرين مصابين به ورأيت مدى تفاقم الأمر ، خاصة بعد أن لاحظت أن أعراضي تزداد سوءًا وكان وجهي يتورم أكثر فأكثر، لم أكن أعرف متى ستتوقف أو إلى أي مدى ستصبح سيئة."

وفقًا لـ NHS ، بعد التعرض لأشعة الشمس لبضع ساعات أو ما يصل إلى يومين إلى ثلاثة أيام ، يمكن أن يتطور طفح جلدي حارق أو حكة، يُعرف باسم ثوران الضوء متعدد الأشكال.

التسمم الشمسي هو المصطلح المستخدم لحالة حروق الشمس الشديدة، الناتجة عن التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية.

يمكن أن تؤدي حروق الشمس الشديدة من هذا النوع إلى ظهور تقرحات جلدية مؤلمة وحمراء وحتى أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين ولكنه عادة ما يشفى دون ترك ندوب.