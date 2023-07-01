قطع من غواصة تيتان المنكوبة تكشف كارثة.. ماذا وجدوا؟

تعتبر قطع الغواصة السياحية تيتان المنكوبة التي استعادها خفر السواحل الأمريكي مفتاح لـ شرح ما حدث في اللحظات الأخيرة للأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.

فقدت الغواصة OceanGate Explorations 'Titan' الاتصال مع سفينتها الأم Polar Prince بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من هبوطها إلى حطام تيتانيك يوم الأحد الموافق 18 يونيو.

تُرك الرجال الخمسة الذين كانوا على متن السفينة مع 96 ساعة فقط من الأكسجين ، وتم إعلان وفاتهم بعد فترة وجيزة بينما كان العالم يراقب على أمل أن يتم العثور عليهم أحياء.

الآن وفقًا لصحيفة ميرور، أكد خفر السواحل الأمريكي المشاركين في البحث أنهم عثروا على عدة قطع من الحطام وبقايا بشرية، والتي قد تحمل مفتاح الكشف عن الأخطاء التي تسببت في الحادث.

يعتقد الدكتور جراهام جونز ، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والبحرية في جامعة بليموث ، أن نافذة المشاهدة هي الحلقة الضعيفة التي أدت إلى انهيار تيتان.

وقال إن شركة OceanGate أخطأت في الحسابات وزودت السفينة بنافذة غير مناسبة لمثل هذا الغوص العميق.

قال: "أعتقد أن الرجل الذي أدار هذا كان في الواقع يرتكب أخطاء كبيرة ، وكان واثقًا جدًا في حساباته، 'كان من الممكن أن تتشكل الشقوق. ربما لم يتم رؤيتها في البداية ، لكنها بدأت تصبح أكبر قليلاً في كل مرة قبل أن تصبح صدعًا خطيرًا وتفشل".

وأضاف الدكتور جراهام جونز أن بعض أنابيب تيتان التي أدت إلى الخارج ربما بدأت تتسرب ، مما أدى إلى تآكل بعض الأجهزة الإلكترونية التي كانت تتحكم في الغواصة.

وأشار إلى أنها كارثة كهربائية محتملة، وأضاف أنها قد تؤدي إلى تآكل وحريق.

يقول الدكتور جراهام جونز إن الصور التي التقطت لعملية الانتعاش تظهر قطعًا يمكن التعرف عليها من الحطام، وقال الخبير إنه تمكن من رؤية أغلفة الأنابيب وأنابيبها و'هيكل أرضي' وكابلات كهربائية.

تتضمن عملية اكتشاف ما حدث النظر في الحطام بحثًا عن علامات الشقوق ، حيث تم العثور على شقوق في الماضي.