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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نغمة الجهير.. ضجيج يصدر من الفضاء يثير دهشة العلماء

صدى البلد

يعتقد العلماء أنهم سمعوا ثقبين أسودين فائقين يصطدمان ببعضهما، زاعمين أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكشف عن أسرارا جديدة الفضاء.

مع قوة الجاذبية الشديدة التي لا يمكن حتى للضوء نفسه أن يفلت منها، فإن الثقوب السوداء تعد لغزًا علميًا حتى بمعايير الفضاء، وبالتالي، فإن فكرة اصطدام اثنين معًا هي أمر مرعب.

في إعلان حديث ، أعلن العلماء أن هديرًا منخفضًا بين المجرات الأول من نوعه ينبعث من الفضاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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يعتقد علماء الفلك أن التموجات المنخفضة بشكل متكرر، والتي يشار إليها باسم "النوتة الأساسية الكونية" لموجات الجاذبية ، يمكن أن تكون صوتًا لثقوب سوداء فائقة الكتلة تندمج عبر الكون.

في لحظة لا تصدق من حياته المهنية، كان الدكتور ستيفن تايلور، رئيس اتحاد مرصد أمريكا الشمالية لموجات الجاذبية (نانوجراف)، الذي قاد الاكتشاف ، وعالم الفيزياء الفلكية في جامعة فاندربيلت في ناشفيل ، مبتهجًا بالنتائج.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف الدكتور مايكل كيث ، من مركز جودريل بانك للفيزياء الفلكية ، الذي ساعد في تحديد مكان الضوضاء: "تمثل النتائج المقدمة اليوم بداية رحلة جديدة إلى الكون لكشف النقاب عن بعض ألغازه التي لم يتم حلها".

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وقال: "نحن متحمسون للغاية لأنه بعد عقود من العمل من قبل مئات الفلكيين والفيزيائيين حول العالم ، نرى أخيرًا توقيع موجات الجاذبية من الكون البعيد".

مع تقدم التكنولوجيا بمعدل سريع، أصبح لديهم الآن القدرة على ضبط نطاق أعمق من الترددات، سمح لهم ذلك بالكشف عن 'نغمة الجهير' التي يعتقدون أنها ناتجة عن موجة جاذبية واحدة تنتقل بسرعة الضوء.

بشكل مثير للدهشة، يدعي علماء الفلك أن الضوضاء هي تتويج لمجموعة كاملة من ثنائيات الثقوب السوداء الهائلة التي اجتمعت معًا على مدار الثمانية مليارات سنة الماضية.

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