معجزة إلهية.. شاب جزائري يعود إليه بصره وهو ساجد

أصبحت سيرة شاب كفيف حديث الناس بعد حادثته الغريبة التي وقعت داخل أحد المساجد بالجزائر وتحديدًا وهو يصلي.

كان الشاب الذي فقد بصره منذ عامين والذي يدعى "أحمد قداري" يؤدي صلاة المغرب ثان أيام عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن عبد العزيز بولاية تيارت، فإذا تحدث المعجزة ويعود بصره إليه.

ويظهر مقطع فيديو متداول الحادثة المعجزة لعودة البصر إلى الشاب، ليذيع صيت الواقعة المثيرة للدهشة بين المصلين ومن ثم المدينة ثم تناقلتها وسائل الإعلام.

وقال الشاب المستعيد بصره في تصريحات تليفزيونية:"أعاد الله بصري في ثاني أيام عيد الأضحى بينما كنت أصلي داخل المسجد وبعد أن فقدت الأمل في الشفاء".

فيما أوضح تفاصيل ما حدث معه:"ذهبت إلى المسجد مشيا لتأدية صلاة المغرب، وعندما وصلت بدأت في التسبيح منتظرًا لإقامة الآذان، ثم قمت للصلاة مع المصلين ورفعت يدي وأنا أدعي "الله يفرج"، ثم كبرت بعد الإمام وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عيني بعفوية، حتى شاهدت الأرضية المسجد".

ثم أكمل قداري "لم استطع تصديق ما حدث فأمسكت بيد مصلي كان بجانبي، وظللت أنظر إليه ليقول إنني أرى.. سجد المصلون السجدة الثانية، في الركعة الثالثة وأنا مندهش ومذهول مما يحدث معي".

وبعد انتهاء الصلاة التف المصلين والإمام حوله للتأكد من عودة البصر إليه، ليصبح حديث المصلين بعد تلك المعجزة.