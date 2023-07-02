رسمة لـ بوتين تكشف أسرارا خطيرة عن شخصيته.. ماذا أوضحت؟

كشف رسم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مصاب بجنون العظمة ويخطط للمستقبل، وفقًا لخبير في رسومات الشعار المبتكرة "Doodle.

اشتهر فلاديمير بوتين بقيادته لروسيا بقبضة من حديد بالإضافة إلى حربه في أوكرانيا، لكن يبدو أن جنون بوتين يظهر بوضوح في رسومات فنية له.

قام بوتين بـ رسم شعار غريب، والتي يبدو أنها تصور وجهًا مبتسمًا بخطوط متعرجة على جانب الرأس، وقد رسم تلك الرسمة التي كشفت عن أسرار شخصيته خلال زيارته لمعرض تقني في موسكو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وحلل رسمة بوتين عالم الرسم البياني وخبير رسومات الشعار المبتكرة "تريسي تروسيل" والذي يدعي أنه يمكن أن تظهر الجانب الأكثر قلقا للديكتاتور.

قال تروسيل لصحيفة صن: "يسمح لنا العبث بالتخلص من التوتر، وإنه يساعدنا على معالجة المشاعر الصعبة، إنه أيضًا تفكير عميق مقنع، لأنه يساعدنا على التركيز وتصفية أذهاننا مثل العصف الذهني".

وأشار تروسيل إلى العيون الواسعة للرسوم المتحركة، والتعبير الشبيه بالابتسامة، وحتى القلم الأحمر المستخدم في إنشاء الرسم يمكن أن يعطينا لمحات لم نرها من قبل عن نفسية الطاغية.

تبدو العيون الكبيرة، على وجه الخصوص وكأنها تظهر بجنون العظمة يعتقد بوتين أنه مراقب، بينما يمثل الحاجبان المائلان المصاحبان القوة.

وقال: "العيون الكبيرة المفتوحة على مصراعيها تكون حذرة وحذرة، كلهم ​​يدورون حول الرؤية والظهور لكنهم يرمزون أيضًا إلى جنون العظمة من المراقبة".

وأكمل: "الفم المبتسم له ابتسامة زاويّة أو علامة في الزاوية تكشف عن تماسكه ، الذي يشوبه الآن القلق ونفاد الصبر"، ومن بين الخصائص الأكثر بروزًا للرسم، الخطوط المتموجة التي تشكل الجوانب الرأسية للوجه وتعبر عن توتره، قال مستخدمو الإنترنت المتحمسون لها إنها جعلت رسومات الشعار المبتكرة لبوتين تبدو مشابهة لـ SpongeBob.