لو قدامك سكة سفر.. خطوات لـ تخزين النوم لأيام

سواء كان لديك رحلة سفر أو تستعد لقضاء ليلة في الخارج، يعرف منا الضغط الذي يصاحب معرفة أنك لن تنام كثيرًا في تلك الليلة، فقد تكون محاولة تعويض تلك الساعات الضائعة أمرًا صعبًا، لكن الخبراء يقولون إن هناك بالفعل طريقة سهلة للحماية من آثار الحرمان من النوم مسبقًا.

فهناك ما يعرف بـ الخدمات المصرفية للنوم ويتضمن ذلك الحصول على قسط إضافي من النوم في الفترة التي تسبق اليوم الذي تعلم أنك ستحرم فيه من النوم، وقد يستغرق الأمر أقل من ساعة في الليلة.

على سبيل المثال ، يمكن أن يشمل ذلك الذهاب إلى الفراش مبكرًا لمدة ست ليالٍ قبل موعد حدث في نهاية الأسبوع أو أخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة أثناء استراحة الغداء.

قال الدكتور كريس وينتر ، طبيب الأعصاب وخبير النوم ، لموقع" ديلي ميل" البريطانية: 'أعتقد أن محاولة النوم قدر الإمكان قبل فترة من الوقت الذي تعتقد أن النوم قد يكون مشكلة، أمر مفيد للغاية".

في حين أنه قد لا يكون بالضرورة جيدًا مثل الحصول على ليلة نوم مثالية كل ليلة من حياتك، لا أعرف من يقع في هذه الفئة.

بالنسبة لمعظم الناس ، يحتاج الجسم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة لدرء مجموعة من الأمراض.

الخدمات المصرفية للنوم هي ممارسة الحصول على قسط من النوم أكثر من المعتاد لفترة قصيرة من الوقت تسبق الوقت الذي تعلم فيه أنك لن تنام كثيرًا. قد يعني هذا النوم لمدة ساعة إضافية كل ليلة قبل الرحلة التي تغادر في الصباح الباكر.

تمت صياغة مفهوم الخدمات المصرفية للنوم لأول مرة في عام 2009 من قبل باحثين من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

في دراستهم ، خطط الفريق للراحة إذا كان من الممكن 'الاستعداد' لليالي بلا نوم، ووجدوا أن المشاركين الذين اعتادوا النوم قبل الفترات التي ينامون فيها أقل من المعتاد ، تحسن اليقظة مقارنة بأولئك الذين التزموا بروتينهم المعتاد.



يمكن أن تقلل الخدمات المصرفية أثناء النوم من ديون النوم ، والمعروف أيضًا باسم عجز النوم، ووفقًا لمؤسسة النوم ، هذا هو الفرق بين مقدار النوم الذي تحتاجه والمقدار الذي تحصل عليه بالفعل.

إذا كان جسمك يحتاج إلى ثماني ساعات من النوم ، على سبيل المثال ، ولم تحصل إلا على ست ساعات ، فقد تراكمت لديك ساعتين من ديون النوم.