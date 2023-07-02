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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظنت أنها تعاني من السمنة.. إيطالية تكتشف إصابتها بـ مرض خطير

صدى البلد

أصيبت امرأة في إيطاليا بكيس من مبيضيها  بحجم كرة ضخمة حتى أُزيل  بعد أن افترضت أنها تعاني من السمنة فقط.

 

خضعت المرأة غير المسماة البالغة من العمر 52 عامًا لعملية جراحية استمرت ست ساعات ونصف الساعة لإزالة الكتلة البالغة 11 رطلاً والتي تشكلت على مبيضها الأيمن ونما طولها إلى 40 سم.

 

ألقى الأطباء باللوم في التشخيص المتأخر على حقيقة أنها كانت فقيرة ولديها مستوى تعليمي منخفض ، لذلك لم تدرك أنها بحاجة إلى طلب المساعدة الطبية.

كانت المريضة تعاني من انتفاخ شديد في البطن وارتجاع، وهو ما يحدث عندما يعود حمض المعدة أو الصفراء من خلال المريء.

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كما اشتكت من الشبع بسرعة كبيرة، والإمساك، وصعوبة المشي، وصعوبة التنفس، وقد كشفت الموجات فوق الصوتية أن تجويف بطنها كان مشغولاً بالكامل بالآفات.


كان طول الكيس 15 بوصة (40 سم) ووزنه 11 رطلاً (حوالي خمسة كيلوجرامات)، وعلى الرغم من الكيس الهائل، كانت لديها دورات شهرية طبيعية دون أي آثار هرمونية.

 

تعتبر عملية إزالة النمو عالية الخطورة، لكن الباحثين كتبوا أن الجراحة إلزامية في هذه الحالات، قام الأطباء بتصريف الكيس الذي يحتوي على 37 لترًا من السائل البني الكثيف قبل إجراء عملية استئصال الرحم ، وهي عملية لإزالة الرحم وإخراج المبيضين.

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ثم أعاد جراح التجميل بناء جدار البطن، حيث انتشر الكيس عبر تلك المنطقة بأكملها.

 

قبل الجراحة ، كان وزن المريضة 271 رطلاً (123 كيلوجرامًا) وكان مؤشر كتلة الجسم (BMI) يبلغ 50.5 ، مما يجعلها بدينة بشكل مفرط، وفي نهاية العملية ، كان مؤشر كتلة جسمها 28.3.

 

وقد مكثت المريضة في وحدة العناية المركزة حوالي 30 يومًا ، أصيبت خلالها بالسكتة القلبية والفشل الكلوي الحاد، ولكن بعد فترة من الوقت استعادة المريضة صحتها مرة أخرى.

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