مقاضاة تويتر بسبب الفواتير.. هل تنهار منصة التواصل الاجتماعي على يد إيلون ماسك؟

تتم مقاضاة تويتر بعد مزاعم عن إخفاقها في دفع أكثر من مليون دولار من فواتير تجهيزات المكاتب بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

رفعت شركة Facilitate Corporation ومقرها سيدني الدعوى في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في كاليفورنيا ، مدعية أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد توقف عن دفع فواتير الخدمات في جميع أنحاء لندن ودبلن وسنغافورة وسيدني.

وقال الادعاء إن الشركة تعاقدت مع مجموعة التجهيز منذ عام 2015 لبناء وتطوير مساحات مكاتبها في عدة مواقع غير أمريكية لرضا تويتر مقابل دفع تويتر فواتيرها.

لكن ذلك تغير بعد أن اشترى ماسك موقع تويتر مقابل 66 مليار دولار في أكتوبر 2022، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في الوثائق المرفوعة إلى المحكمة ، زعمت المنظمة أن قرارات الاعتدال التي اتخذها الملياردير - بما في ذلك حظر المستخدمين الذين انتقدوه وإعادة حسابات مثل الرئيس السابق دونالد ترامب - أدت إلى تنفير الخصوم وألقت بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي في `` أزمة مالية فورية ''.



وبناءً على المعلومات، توقف تويتر عن دفع الإيجار على بعض مكاتبه وتوقف عن دفع العديد من الشركات الذين لا يزال يستخدم خدماتهم، كما ألغى تويتر أيضًا العديد من العقود وتوقف عن دفع أموال للأشخاص الذين يدين لهم بالمال.

قالت شركة Facilitate إنها قدمت خدمات لتويتر في لندن ودبلن بين أوائل عام 2022 وأوائل عام 2023 لتركيب أجهزة الاستشعار وإنشاء مكتب كامل لتجهيز المكاتب في سنغافورة.

بلغ إجمالي فاتورة الأعمال عبر المواقع الثلاثة أكثر من 1.05 مليون دولار ، والتي تقول شركة Facilitate إن تويتر كان ملزمًا تعاقديًا بالدفع في غضون 60 يومًا من استلام الفاتورة، ومن هذا المبلغ مرتبط بمكتب سيدني بأكثر من 60 ألف دولار.