لأول مرة حدث فلكي يضيء السماء الليلة

من المقرر أن أول قمر عملاق لعام 2023 قد سطع في السماء في جميع أنحاء العالم الليلة.





فقد يضيء ما يسمى "باك مون" الليلة منذ حوالي الساعة 10.24 مساء بتوقيت جرينتش، قبل أن يصل إلى مرحلته الكاملة صباح اليوم فيبداية رائعة لشهر يوليو.





يمكن أيضا رؤية كل من المريخ والزهرة بمجرد أن حلول الليل، وسيحدث المشهد مع وصول القمر إلى مرحلته الكاملة، والتي تحدث كل 29.5 يوما.





ولكن بما أن هذا قمر عملاق، فإن قمرنا سيبدو أكبر بنسبة 5.8 في المائة ويشرق أكثر سطوعا بنسبة 12.8 في المائة من القمر الكاملالعادي، كما ادعى ستار ووك.





وذلك لأن القمر يصل إلى أقرب نقطة له إلى الأرض على بعد 224,895 ميلا (361,934 كم) - حوالي 13,959 ميلا (22466 كم) أقربمن المعتاد.





يشار إلى هذا باسم "الحضيضة"، وفي هذا الوقت يمكن للقمر أن يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المائة من المعتاد.





نظرا لأن القمر العملاق يحدث في يوليو، فقد أطلق عليه اسم "القمر الكامل باك"، وهو اسم أطلقه الأمريكيون الأصليون.





يشير "باك" إلى الغزلان الذكور الشابة التي تنمو قرونا جديدة في بداية يوليو من كل عام، وفي نصف الكرة الجنوبي، يشار إلى هذهالمرحلة أيضا باسم "قمر الذئب" أو "القمر الجليدي"، في حين أطلق عليه سلتكس اسم قمر المطالبة.





وفي الوقت نفسه، تشير بعض الثقافات الآسيوية إليه باسم "قمر الشبح الجائع"، الذي سيتم الاحتفال به خلال شهر أغسطس، وذلك كجزءمن مهرجان الأشباح الجائعة، يقدم الناس عموما عروض الطعام لأرواح الموتى الذين يعتقد أنهم يتجولون في المنطقة.





هذه المواد القابلة للتلف هي من بين الذهب والسلع الأخرى التي يعتقد الكثيرون أنها ستمنع النفوس من التعرض للأذى.





أحاطت نظريات المؤامرة بالأقمار العملاقة والأقمار الكاملة لفترة طويلة، حيث يتساءل البعض عما إذا كان يمكن أن تؤثر على عواطفك أوحتى تجعل الناس أكثر عنفا.





اعتقادا منه بأن القمر يؤثر على صحة الإنسان نشأ لأول مرة بين الفولكلور المبكر، تقارير رويال موسيموسوم غرينتش، مع سحوبات مشتركةلزيادة مشاكل النوم والنوبات.





في حين أن الأساس العلمي لمثل هذه الروابط ضعيف، تدعي بعض الدراسات الحديثة أنها وجدت صلة بين القمر والنوم.





في عام 2021، وجد العلماء في جامعة ييل وجامعة واشنطن أن الناس عموما يواجهون المزيد من المشاكل في النوم أثناء اكتمال القمر،ارتبط هذا باختلافات شدة الإضاءة التي تمنع بدء النوم في الساعات الأولى من الليل.