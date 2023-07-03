بعد كارثة تيتان.. هذا موقف من زيارة حطام تيتانيك

يعتقد خبير أمريكي في حطام تيتانيك أن الزيارات السياحية ستستأنف على الرغم من الانهيار الكارثي لغواصة "تيتان" الشهر الماضي والذي أودى بحياة خمسة أشخاص.

تحدثت "جيسيكا ساندرز"، رئيسة Royal Mail Ship عن الانفجار الداخلي الغاطس الذي أودى بحياة زميلها ، المستكشف الفرنسي بولهنري نارجوليت ، أحد الضحايا الخمسة ، على متن الغواصة المنكوبة.





على الرغم من أنها شاركت مخاوفها بشأن مستقبل الرحلات الاستكشافية التجارية منذ مأساة تيتان الكارثية ، إلا أنها سلطت الضوء أيضًاعلى معتقدات نارجوليت.

قالت ساندرز "إن نارجوليت اعتقد انه لا ينبغي أن يقتصر الأمر على حفنة من الأشخاص القادرين على تحمل تكاليف الوصول إلى هناك".

شاركت في اقتناعه: “يجب أن يكون كل شخص قادرًا على رؤية القطع الأثرية ، ولا ينبغي أن يكون مجرد مليونير أو ملياردير أو عسكري أوصانع أفلام يمكنه النزول إلى موقع الحطام”.

ومر ثلاثة أسابيع على احتمال انفجار الغواصة خلال رحلة إلى حطام تيتانيك ، على عمق 12500 قدم تحت سطح المحيط الأطلسي قبلأن تنفجر.





لقي الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush ، 61 عامًا ، حتفه في 18 يونيو مع المغامر البريطاني الملياردير هاميشهاردينغ ، 58 عامًا ؛ الملياردير الباكستاني شاهزادا داود ، 48 عامًا ، ابنه سليمان ونارجوليت البالغ من العمر 19 عامًا ، 77 عامًا.

تدرس الشرطة الكندية ما إذا كان قد تم كسر "القوانين الجنائية أو الفيدرالية أو الإقليمية" في الفترة التي سبقت كارثة الغواصة تيتان.

ستقوم شرطة الخيالة الكندية الملكية بفحص "الظروف التي أدت إلى وفاة" الطاقم المكون من خمسة أفراد على متن الغواصة وتقرر "ما إذاكان هناك ما يبرر إجراء تحقيق كامل أم لا".



