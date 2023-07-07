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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تحت كنيسة مكسيكية .. اكتشاف مدخل الجحيم لأعماق الأرض .. تفاصيل

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار "مدخل الجحيم" المخيف الذين استخرجوا جثث الكهنة المتوفين في أعماق الأرض حيث لا يزال هيكل قديم قائمًا.

تم اكتشاف هذا الاكتشاف المخيف تحت كنيسة مكسيكية في ميتلا ، بالقرب من أواكساكا ، حيث تكمن شبكة من الممرات ومتاهة من المؤامرات القديمة.


وتُستخدم المتاهة بشكل متكرر من قبل ثقافة الزابوتيك ، ويُعتقد أنها كانت عبارة عن بناء لـ "تجار السحابة" ، كما يشير اسمهم الأصلي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وضعت الفتوحات الإسبانية في عام 1521 حداً لـ 2200 عام من الاستخدام حيث استخدمت ثقافة الزابوتيك المنطقة ككنيسة ، على الرغم من أن أصول الهيكل تعود إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

واستولى مستوطنون من إسبانيا على المنطقة وهاجموا كنيسة كاثوليكية فوق المبنى ، الذي تم حفره منذ ذلك الحين في بعض الاكتشافات المزعجة.

كان الاكتشاف الرئيسي هو ما اعتقده شعب الزابوتيك أنه المدخل إلى الجحيم ، عالم الممر الميت الذي يمكن الوصول إليه من خلال المذبح الرئيسي لكنيستهم.

الآن  تستخدم فرق من المعهد الوطني المكسيكي للتاريخ والأنثروبولوجيا المسح الجيوفيزيائي لرسم خرائط للأنفاق ومعرفة أين يقع مدخل الجحيم ، حسبما أفاد مترو.

ونضم إليهم الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك ومشروع ARX ، اللذان يتعاونان أثناء قيامهما برسم الهيكل الذي يبلغ ارتفاعه من 16 إلى 26 قدمًا تحت الأرض.

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هذه "الغرف المترابطة" يمكن أن تكون مفتاح العثور على المقابر ، بعد أن أغلقت مداخل المتاهة منذ مئات السنين، وجاء في إعلان من الحفريات المشتركة ما يلي: "في عام 1674 ، وصف الأب الدومينيكي فرانسيسكو دي بورغوا قيام مجموعة من المبشرين الإسبان باستكشاف أنقاض ميتلا وغرفها الجوفية".

ويتحدث حساب بورغوا عن معبد شاسع تحت الأرض يتكون من أربع غرف مترابطة ، تحتوي على مقابر كبار الكهنة وملوك تيوزابوتلان.

وتابع الإعلان: "من الغرفة الجوفية الأخيرة ، دخل باب حجري إلى كهف عميق يمتد ثلاثين فرسخاً تحت الأرض ، تتقاطع فيه ممرات أخرى كالشوارع ، وسقفها مدعوم بأعمدة.

وبحسب بورغوا ، فإن جميع المداخل إلى هذه المتاهة تحت الأرض مغلقة أمام المبشرين ، ولم يتبق سوى القصور فوق الأرض.

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